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46 người nhập viện sau ăn bánh mì: Nhiều mẫu thực phẩm dương tính Salmonella spp

Thứ Tư, 15:11, 23/09/2026
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VOV.VN - Viện Pasteur Nha Trang đã có kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm liên quan vụ hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trong 11 mẫu thực phẩm được lấy để phục vụ công tác điều tra, có 9 mẫu dương tính với Salmonella spp (giống vi khuẩn trực khuẩn Gram âm, kỵ khí tùy nghi, không tạo bào tử, là nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm và nhiễm trùng đường tiêu hóa cấp tính). Các mẫu thực phẩm được xét nghiệm gồm chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa leo, bánh mỳ, bánh sandwich và nước xíu.

Cơ quan chức năng cũng lấy 13 mẫu bệnh phẩm, trong đó phát hiện 11 mẫu có vi khuẩn Salmonella spp, một mẫu đồng thời phát hiện Salmonella spp và Staphylococcus aureus.

46 nguoi nhap vien sau an banh mi nhieu mau thuc pham duong tinh salmonella spp hinh anh 1
Lấy mẫu bánh mì tại tiệm bánh nghi xảy ra ngộ độc thực phẩm

Theo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị, Salmonella spp là vi khuẩn thường gây bệnh đường tiêu hóa cấp, với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng.

Từ kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, cơ quan chuyên môn cũng đã chuyển cho UBND xã Cam Lộ để xem xét, điều tra, làm rõ nguyên nhân và mối liên quan giữa các mẫu thực phẩm, bệnh phẩm có kết quả dương tính với Salmonella spp.

46 nguoi nhap vien sau an banh mi nhieu mau thuc pham duong tinh salmonella spp hinh anh 2
Lực lượng chức năng kiểm tra tiệm bánh mì liên quan vụ ngộ độc thực phẩm

Trước đó, ngày 14 và 15/9, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm ở vùng Cùa, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (xã Cam Chính và xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cũ) xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, tiêu chảy và mất nước. Đến 15h ngày 15/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ đã tiếp nhận, điều trị 46 bệnh nhân liên quan vụ việc. Cơ sở kinh doanh thực phẩm liên quan đến vụ ngộ độc bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Đến ngày 22/9, sức khỏe của 46 người nhập viện trong vụ ngộ độc thức ăn đã ổn định và xuất viện.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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