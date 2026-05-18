54km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức vận hành đồng bộ



Gần 18h ngày 18/5, những chiếc xe đầu tiên đã lăn bánh qua nút giao Võ Nguyên Giáp (TP.Đồng Nai) tiến vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sự kiện này chính thức đánh dấu việc đoạn tuyến cuối cùng của dự án được đưa vào khai thác.

Đúng 17h45, dòng xe bắt đầu di chuyển vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đầu tuyến phía Đồng Nai)

Ghi nhận tại khu vực lối vào, lực lượng chức năng đã túc trực từ sớm để điều tiết giao thông và hướng dẫn phương tiện di chuyển theo đúng lộ trình.

Không khí trong ngày đầu thông xe vô cùng nhộn nhịp với hàng dài ô tô chờ sẵn. Từ nút giao, các dòng xe lần lượt tiến vào tuyến chính.

Theo quan sát, mặt đường đã được thảm nhựa êm thuận, hệ thống biển báo, dải phân cách và các hạng mục an toàn giao thông cơ bản hoàn thiện.

Trước đó, nhiều phương tiện đã xếp hàng dài chờ vào tuyến

Là một trong những tài xế đầu tiên cầm lái trên tuyến đường mới, anh Mai Văn Xuân (ngụ phường Phước Tân, phường Phước Tân, TP.Đồng Nai) không giấu được niềm vui. Tranh thủ lúc vừa tan ca cuối buổi chiều, anh chạy xe vào cao tốc để trực tiếp trải nghiệm.

"Rất phấn khởi khi được trải nghiệm tuyến đường mới vừa thông xe, mình được trải nghiệm cung đường mới. Tuyến này rút ngắn thời gian rất nhiều so với di chuyển trên quốc lộ (60% thời gian) và an toàn hơn so với đường quốc lộ". Anh Xuân phấn khởi nói.

Việc tuyến cao tốc đi vào hoạt động không chỉ giải tỏa áp lực giao thông cho Quốc lộ 51 mà còn đáp ứng sự mong mỏi từ lâu của người dân địa phương.

Tranh thủ ghi lại thời khắc thông xe toàn tuyến

Ông Nguyễn Văn Vinh (phường Phước Tân, TP. Đồng Nai) chia sẻ: "Nói chung tuyến đường này thông tuyến thì người dân hưởng lợi nhiều lắm, đi lại thuận tiện và giảm áp lực cho quốc lộ 51, đi từ Đồng Nai về Vũng Tàu sẽ giảm nhiều thời gian lắm. Người dân mong mỏi tuyến đường này lâu lắm rồi, khi hoàn thành người dân di chuyển nhanh lẹ, du lịch từ TP.HCM về Vũng Tàu cũng nhanh".

Theo chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Đồng Nai, việc thông xe thêm 16km thuộc dự án thành phần 1 đồng nghĩa với việc toàn bộ tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54km đã được vận hành đồng bộ.

Tuyến đường tạo ra trục kết nối xuyên suốt từ Đồng Nai đến với TP.HCM (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), qua đó rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy giao thương cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đại diện chủ đầu tư mở dây chuẩn bị cho phương tiện vào cao tốc

Đại diện chủ đầu tư cũng lưu ý, đây là phương án khai thác tạm thời nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cấp thiết của người dân. Dù tuyến chính và hệ thống an toàn giao thông đã hoàn thiện, các hạng mục phụ trợ như đường gom, hạ tầng kỹ thuật vẫn đang được gấp rút thi công và dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 6.

Kể từ thời điểm khai thác đồng bộ toàn tuyến, nút giao Bưng Môn (phường Long Thành) – lối vào tạm thời trước đây – đã chính thức được đóng lại. Động thái này nhằm tránh xung đột giao thông và giảm thiểu nguy cơ mất an toàn khi lưu lượng phương tiện gia tăng.

Người dân Đồng Nai trông chờ dự án hoàn thiện để di chuyển thuận lợi hơn

Về phương án lưu thông, các xe đi từ hướng Đồng Nai về khu Đông của TP.HCM chỉ được phép vào cao tốc tại duy nhất nút giao Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân) và ra tại nút giao Đường tỉnh 992 hoặc Quốc lộ 56.

Ở chiều ngược lại, phương tiện có thể vào từ nút giao Quốc lộ 56 hoặc Đường tỉnh 992, sau đó ra ở nút giao Long Thành hoặc nút giao Võ Nguyên Giáp.