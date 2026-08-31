Áp thấp khả năng mạnh lên thành bão, các địa phương chủ động quản lý tàu thuyền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo đến 4h ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vị trí áp thấp nhiệt đới sáng 31/8.

Trong ngày và đêm nay, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Thành phố Hồ Chí Minh và phía Bắc Nam Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương ven biển theo dõi chặt diễn biến, quản lý, kiểm đếm tàu thuyền; thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng chủ động tránh xa khu vực nguy hiểm; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và tăng cường thông tin cảnh báo đến người dân.