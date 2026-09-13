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Áp thấp nhiệt đới đổ bộ Quảng Trị, mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp

Chủ Nhật, 20:07, 13/09/2026
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VOV.VN - Áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền khu vực Quảng Trị trong chiều tối nay (13/9), gây gió mạnh tại nhiều địa phương ven biển.

Hàng trăm nhà dân ở Quảng Trị bị ngập, gần 700 hộ di dời

Tại đặc khu Cồn Cỏ, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; Đồng Hới và Kỳ Anh có gió cấp 6, giật cấp 8. Dự báo tối và đêm nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, sang Trung Lào, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây mưa rất lớn tại Trung Bộ. Từ tối 10 đến 17h 13/9, khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi phổ biến 150-400mm; riêng Quảng Trị và thành phố Huế từ 400-600mm. Đáng chú ý, Tà Long, Quảng Trị ghi nhận 834mm; đỉnh Bạch Mã, Huế 1.300mm.

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Cầu tràn trên quốc lộ 15D nước tràn qua, lượng chức năng cấm phương tiện và người qua lại (Ảnh: Anh Hạnh).

Mưa lớn khiến lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Huế tiếp tục diễn biến phức tạp. Sông Thạch Hãn dự báo lên trên báo động 3, Kiến Giang trên báo động 2; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể lên báo động 2-3.

Đến thời điểm này, 409 nhà tại Quảng Trị bị ngập, gần 700 hộ đã được di dời đến nơi an toàn. Trên 53.500 tàu với hơn 211.000 người đã được hướng dẫn tránh trú; một tàu cá tại cảng Thuận An bị chìm do sóng lớn.

Các địa phương được yêu cầu tiếp tục trực ban 24/24, theo dõi sát lũ, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất.

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Quảng Trị giải cứu 3 sà lan mắc kẹt dưới cầu

VOV.VN - 3 sà lan hút cát bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt dưới cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh, tỉnh Quảng Trị. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương triển khai các phương án giải cứu, bảo đảm an toàn cho hai công trình cầu.

Lê Đình Trung/VOV1
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