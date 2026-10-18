Bãi quần áo cũ ở Từ Liêm dần được dọn sạch

Ghi nhận tại hiện trường, khoảng 90 đến 95% lượng quần áo cũ tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình, thuộc phạm vi dự án đường nối Phạm Hùng – Lê Đức Thọ, Hà Nội đã được thu gom, vận chuyển đến khu xử lý chất thải Nam Sơn. Hiện tại, chỉ còn lại một vài xe tải quần áo đang chờ được đưa đi.

"Núi quần áo cũ" hiện đã được dọn dẹp 95%

Trước đó ít ngày, gần 300 tấn quần áo cũ đủ loại, từ áo sơ mi, áo phông đến quần dài, áo khoác, chất thành những đống lớn trên khu đất trống. Theo những người dân thường xuyên qua lại khu vực, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, có thời điểm lượng quần áo chất cao, trải dài dọc tuyến đường.

“Bốn năm năm rồi. Mùi kiểu là hôi quần áo. Người khó chịu nhất là bữa nào mưa phùn, khó chịu lắm. Giờ dọn như này đi. Cảm tưởng như là chỗ đống quần áo này đỡ cũng phải tầm 80% rồi. Mùi khu vực này đỡ nhiều rồi”, người dân cho biết.

Một người dân chia sẻ, lắm hôm bọn tôi đi tập thể dục thì cũng không dám ngồi, phải cách xa đi tại vì rất hôi. Từ hôm qua đến hôm nay, mùi đỡ rồi.Để xử lý khối lượng quần áo lớn, các phương tiện cơ giới cùng lực lượng thu gom phải làm việc liên tục.

Phần lớn lượng quần áo đã được đưa đến khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Hà Nội

Theo anh Vũ Minh Hà, người tham gia hỗ trợ công tác thu dọn tại phường Từ Liêm, số quần áo tồn đọng lâu ngày đã bị ẩm ướt, khiến việc thu gom, vận chuyển gặp thêm khó khăn.

“Bây giờ đến 99% rồi, còn có khoảng một xe thùng nữa là quét dọn môi trường, quét dọn gọn gàng nữa là xong thôi. Vì số lượng là ẩm ướt đấy, để lâu quá nên nặng. Thứ hai tồn đọng ngóc ngách nó nhiều", anh Vũ Minh Hà cho hay.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Từ Liêm, qua xác minh ban đầu, số quần áo này có liên quan đến hoạt động thu gom đồ cũ làm từ thiện của một cá nhân trong nhiều năm. Sau quá trình phân loại, phần quần áo không còn khả năng sử dụng bị đưa đến đổ bỏ tại khu vực dự án, dần hình thành điểm tập kết chất thải tự phát với khối lượng lớn.

Hiện chỉ còn từ 2-3 thùng xe đang chờ để được vận chuyển nốt

Việc dọn dẹp gần 300 tấn quần áo cũ đang góp phần cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường và trả lại không gian sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, để không tái diễn tình trạng tương tự, cần có biện pháp quản lý phù hợp đối với việc tiếp nhận, phân loại và xử lý quần áo đã qua sử dụng, bảo đảm những đồ vật không còn khả năng tái sử dụng được xử lý đúng nơi quy định.