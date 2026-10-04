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Bài thuốc chữa bệnh từ lá mơ lông

Chủ Nhật, 08:34, 04/10/2026
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VOV.VN - Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc mà lá mơ lông còn là vị thuốc dân gian được bà con tận dụng từ lâu đời, dưới đây là các bài thuốc chữa bệnh từ lá mơ lông.

Tác dụng của lá mơ lông

Báo VietNamNet dẫn lời lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn cho biết, mơ lông có vị đắng giúp điều vị, làm dịu sự co bóp bất thường của dạ dày. Đồng thời, tính mát giúp giảm viêm, làm lành niêm mạc thực quản vốn bị tổn thương trong trào ngược kéo dài.

Lá mơ thường được dùng khi dạ dày tích trệ, sinh khí nghịch. Tính mát, khả năng giải độc, sát khuẩn của mơ giúp tiêu thức ăn ứ đọng, cải thiện tiêu hóa.

Ngoài ra, loại lá này còn chứa các hoạt chất: Flavonoid, Carotene, Sulfur hữu cơ chống oxy hóa, chống viêm. Alkaloid tác dụng làm lành mô tổn thương, hỗ trợ chống loét. Vitamin C, chất xơ - cải thiện nhu động ruột, giảm áp lực lên cơ thắt thực quản dưới.

Tác động này giúp cải thiện triệu chứng ợ chua, rát họng, đầy bụng, buồn nôn một cách tự nhiên mà không gây kích ứng niêm mạc như thuốc tây.

bai thuoc chua benh tu la mo long hinh anh 1
Lá mơ lông là vị thuốc quen thuộc trong nhiều bài thuốc dân gian

Một số bài thuốc chữa bệnh từ lá mơ lông

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời TTUT. BSCKI Quách Tuấn Vinh, Trung Hội Đông y Việt Nam, bên cạnh giá trị thực phẩm, lá mơ lông, rễ và dây mơ lông còn được sử dụng trong một số bài thuốc theo kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền.

Dưới đây là một số bài thuốc chữa bệnh từ lá mơ lông:

Nhóm bài thuốc hỗ trợ các bệnh đường tiêu hóa

Chữa kiết lỵ, lỵ trực khuẩn: Lá mơ lông tươi 30-50g, trứng gà 1 quả.

Cách dùng: Lá mơ lông rửa sạch, thái nhỏ, trộn với trứng gà (có thể dùng cả quả trứng hoặc chỉ dùng lòng đỏ, trong đó cách dùng cả quả được đề cập là phổ biến hơn). Hỗn hợp được bọc trong lá chuối đem nướng hoặc đặt lên chảo rán không dùng dầu mỡ cho thơm; dùng ngày 2-3 lần, liên tục từ 3-5 ngày.

Trị lỵ amip: Lá mơ lông 80g, cỏ nhọ nồi 160g, bách bộ 12g, lá đại khanh 30g, hạt cau 16g, vỏ đại 8g.

Cách dùng: Sắc đặc, uống ngày một thang.

Chữa bụng trướng đau, ăn không tiêu

Cách 1: Dùng rễ mơ lông 30g, sắc lấy nước uống trong ngày.

Cách 2: Rễ mơ lông phơi hoặc sấy khô, tán thành bột mịn. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2g.

Nhóm bài thuốc dùng cho vàng da, bế kinh

Chữa vàng da: Rễ mơ lông 90g, đậu tương 100 - 200g.

Cách dùng: Hầm các nguyên liệu cho chín nhừ, thêm mắm muối vừa khẩu vị, chia ăn trong ngày.

Chữa phụ nữ bế kinh do huyết hư: Rễ mơ lông 30g; kê huyết đằng 15g; thịt lợn, thịt gà hoặc thịt bò 200 - 300g.

Cách dùng: Rễ mơ lông và kê huyết đằng cho vào túi vải thưa, hầm cùng thịt cho chín, chia ăn trong ngày.

Bài thuốc trị giun

Nguyên liệu: Lá mơ lông tươi một nắm khoảng 30g, nước chín: 50ml.

Cách dùng: Lá mơ lông rửa sạch, giã với nước chín, vắt lấy nước cốt, bơm thụt vào hậu môn vào buổi tối trước khi đi ngủ; sau khoảng 20 phút, giun có thể bò ra.

Một cách dùng khác trị giun kim, giun đũa ở trẻ em: Dùng 30-50g lá mơ lông tươi, giã với một ít muối ăn, vắt lấy nước cốt uống vào buổi sáng sớm khi chưa ăn gì, liên tục trong 3 ngày.

Bài thuốc dùng cho đau nhức xương khớp, phong thấp

Theo kinh nghiệm y học cổ truyền, rễ, dây và lá mơ lông được sử dụng trong bài thuốc dành cho chứng đau nhức xương khớp thuộc thể phong hàn thấp.

Thành phần: Rễ hoặc dây và lá mơ lông khô 30g, thiên niên kiện 10g, thổ phục linh 20g.

Cách dùng: Sắc uống ngày một thang hoặc ngâm rượu dùng xoa bóp ngoài. Bài thuốc được dùng với mục đích khu phong, trừ thấp, thông kinh lạc, nhất là ở người cao tuổi.

Lưu ý khi dùng lá mơ lông

Lá mơ lông tốt cho cơ quan tiêu hóa tuy nhiên trong một số trường hợp không được dùng như người tỳ vị hư hàn nặng (bụng lạnh, tiêu chảy). Phụ nữ mang thai không dùng sống, chỉ dùng dưới dạng nấu chín. Người bị trào ngược thực quản nặng thì phương pháp này không dùng thay thế thuốc điều trị của bác sĩ chuyên khoa.

Khi dùng các thảo dược tự nhiên, bạn nên lắng nghe cơ thể và điều chỉnh thói quen sinh hoạt để có hiệu quả tốt hơn.

Thanh Thanh/VTC News
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