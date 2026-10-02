Vị thuốc bổ não, dưỡng gan lại có thể ngừa ung thư không phải ai cũng biết

Giảm căng thẳng

Ngũ vị tử là một loại adaptogen, một trong nhóm các loại thảo dược và thực vật khác có thể giúp cơ thể bạn thích nghi với các tác nhân gây căng thẳng.

Các chất thích nghi có đặc điểm độc đáo là có thể làm dịu và điều hòa phản ứng căng thẳng của cơ thể. Chúng cũng có thể giúp tăng cường khả năng phục hồi về thể chất và tinh thần ở những người cảm thấy kiệt sức do căng thẳng kéo dài.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Chiết xuất từ ​​cây ngũ vị tử chứa các hợp chất ức chế sự phát triển của tế bào. Các chất này có thể ngăn chặn sự lan rộng của các loại ung thư cần estrogen, bao gồm cả ung thư vú. Ngoài ra, chúng còn có thể đảo ngược tình trạng kháng thuốc mà một số tế bào ung thư hình thành đối với một số loại thuốc hóa trị.

Ngũ vị tử là vị thuốc Đông y tiếng với khả năng bồi bổ cơ thể và giúp kéo dài tuổi thọ. (Ảnh: VTC News)

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa

Nhờ giàu chất chống oxy hóa, ngũ vị tử giúp trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào, tăng cường sức đề kháng tự nhiên và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy ngũ vị tử có thể làm chậm quá trình mất cơ do lão hóa.

Giúp làm dịu tình trạng viêm

Nhiều nghiên cứu đã xem xét các đặc tính chống viêm của quả ngũ vị tử. Loại quả mọng nhỏ này rất giàu một loại dưỡng chất thực vật gọi là polyphenol, cụ thể là lignan - chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp cơ thể bạn phản ứng với chứng viêm và chống lại các bệnh mãn tính. Lựa chọn ăn những thực phẩm chống viêm giàu chất chống oxy hóa, chúng ta có thể giúp hoặc hỗ trợ khả năng làm dịu tình trạng viêm của cơ thể.

Ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Ngũ vị tử có thể làm giảm viêm dây thần kinh và cải thiện khả năng học tập và trí nhớ. Thảo dược này cũng có thể ngăn ngừa sự hình thành mảng amyloid trong não, có khả năng làm chậm sự phát triển của bệnh Alzheimer.

Tốt cho sức khoẻ gan

Chiết xuất ngũ vị tử có thể làm giảm nồng độ một loại enzyme gây tổn thương gan. Nó thậm chí có thể giúp cải thiện chức năng gan nếu bạn bị viêm gan hoặc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Tuy nhiên, vẫn cần nghiên cứu thêm về vấn đề này.

Mặc dù làm một loại thảo dược lành tính, không nên tự ý sử dụng hoặc lạm dụng ngũ vị tử khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang điều trị bệnh, phụ nữ mang thai, người già, trẻ nhỏ.