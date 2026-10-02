English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vị thuốc bổ não, dưỡng gan lại có thể ngừa ung thư không phải ai cũng biết

Thứ Sáu, 05:45, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngũ vị tử là vị thuốc Đông y tiếng với khả năng bồi bổ cơ thể toàn diện và giúp kéo dài tuổi thọ. Không chỉ xuất hiện trong các bài thuốc cổ truyền, khoa học hiện đại đã chứng minh nhiều công dụng vượt trội của loại dược liệu này đối với sức khỏe.

Giảm căng thẳng

Ngũ vị tử là một loại adaptogen, một trong nhóm các loại thảo dược và thực vật khác có thể giúp cơ thể bạn thích nghi với các tác nhân gây căng thẳng.

Các chất thích nghi có đặc điểm độc đáo là có thể làm dịu và điều hòa phản ứng căng thẳng của cơ thể. Chúng cũng có thể giúp tăng cường khả năng phục hồi về thể chất và tinh thần ở những người cảm thấy kiệt sức do căng thẳng kéo dài.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Chiết xuất từ ​​cây ngũ vị tử chứa các hợp chất ức chế sự phát triển của tế bào. Các chất này có thể ngăn chặn sự lan rộng của các loại ung thư cần estrogen, bao gồm cả ung thư vú. Ngoài ra, chúng còn có thể đảo ngược tình trạng kháng thuốc mà một số tế bào ung thư hình thành đối với một số loại thuốc hóa trị.

vi thuoc bo nao, duong gan lai co the ngua ung thu khong phai ai cung biet hinh anh 1
Ngũ vị tử là vị thuốc Đông y tiếng với khả năng bồi bổ cơ thể và giúp kéo dài tuổi thọ. (Ảnh: VTC News)

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa

Nhờ giàu chất chống oxy hóa, ngũ vị tử giúp trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào, tăng cường sức đề kháng tự nhiên và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy ngũ vị tử có thể làm chậm quá trình mất cơ do lão hóa.

Giúp làm dịu tình trạng viêm

Nhiều nghiên cứu đã xem xét các đặc tính chống viêm của quả ngũ vị tử. Loại quả mọng nhỏ này rất giàu một loại dưỡng chất thực vật gọi là polyphenol, cụ thể là lignan - chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp cơ thể bạn phản ứng với chứng viêm và chống lại các bệnh mãn tính. Lựa chọn ăn những thực phẩm chống viêm giàu chất chống oxy hóa, chúng ta có thể giúp hoặc hỗ trợ khả năng làm dịu tình trạng viêm của cơ thể.

Ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Ngũ vị tử có thể làm giảm viêm dây thần kinh và cải thiện khả năng học tập và trí nhớ. Thảo dược này cũng có thể ngăn ngừa sự hình thành mảng amyloid trong não, có khả năng làm chậm sự phát triển của bệnh Alzheimer.

Tốt cho sức khoẻ gan

Chiết xuất ngũ vị tử có thể làm giảm nồng độ một loại enzyme gây tổn thương gan. Nó thậm chí có thể giúp cải thiện chức năng gan nếu bạn bị viêm gan hoặc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Tuy nhiên, vẫn cần nghiên cứu thêm về vấn đề này.

Mặc dù làm một loại thảo dược lành tính, không nên tự ý sử dụng hoặc lạm dụng ngũ vị tử khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang điều trị bệnh, phụ nữ mang thai, người già, trẻ nhỏ.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Loại cải được ví như rau trường thọ, biết tận dụng tốt chẳng kém thuốc bổ đắt tiền
Loại cải được ví như rau trường thọ, biết tận dụng tốt chẳng kém thuốc bổ đắt tiền

VOV.VN - Cải bó xôi (hay còn gọi là rau bina, rau chân vịt) từ lâu đã được ví như một trong những siêu thực phẩm xanh bổ dưỡng nhất hành tinh. Không chỉ xuất hiện phổ biến trong các bữa ăn gia đình, loại rau này còn là đem lại loạt lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Loại cải được ví như rau trường thọ, biết tận dụng tốt chẳng kém thuốc bổ đắt tiền

Loại cải được ví như rau trường thọ, biết tận dụng tốt chẳng kém thuốc bổ đắt tiền

VOV.VN - Cải bó xôi (hay còn gọi là rau bina, rau chân vịt) từ lâu đã được ví như một trong những siêu thực phẩm xanh bổ dưỡng nhất hành tinh. Không chỉ xuất hiện phổ biến trong các bữa ăn gia đình, loại rau này còn là đem lại loạt lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Ăn mít có béo không? Bí quyết ăn mít không lo tăng cân
Ăn mít có béo không? Bí quyết ăn mít không lo tăng cân

VOV.VN - Mít thơm ngọt, được nhiều người yêu thích nhưng cũng khiến không ít người lo ngại về nguy cơ tăng cân. Vậy ăn mít có béo không và ăn thế nào để vừa ngon miệng vừa kiểm soát cân nặng?

Ăn mít có béo không? Bí quyết ăn mít không lo tăng cân

Ăn mít có béo không? Bí quyết ăn mít không lo tăng cân

VOV.VN - Mít thơm ngọt, được nhiều người yêu thích nhưng cũng khiến không ít người lo ngại về nguy cơ tăng cân. Vậy ăn mít có béo không và ăn thế nào để vừa ngon miệng vừa kiểm soát cân nặng?

Trái cây ngâm rượu: Nên chọn loại quả nào?
Trái cây ngâm rượu: Nên chọn loại quả nào?

VOV.VN - Mỗi loại trái cây khi ngâm rượu tạo hương vị và đặc điểm riêng. Dưới đây là một số loại quả thường được dùng để ngâm rượu và cách thực hiện đơn giản tại nhà.

Trái cây ngâm rượu: Nên chọn loại quả nào?

Trái cây ngâm rượu: Nên chọn loại quả nào?

VOV.VN - Mỗi loại trái cây khi ngâm rượu tạo hương vị và đặc điểm riêng. Dưới đây là một số loại quả thường được dùng để ngâm rượu và cách thực hiện đơn giản tại nhà.

Những người không nên uống nước chanh
Những người không nên uống nước chanh

VOV.VN - Nước chanh là thức uống ngon miệng tốt cho sức khỏe được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng uống được, dưới đây là những người không nên uống nước chanh.

Những người không nên uống nước chanh

Những người không nên uống nước chanh

VOV.VN - Nước chanh là thức uống ngon miệng tốt cho sức khỏe được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng uống được, dưới đây là những người không nên uống nước chanh.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe