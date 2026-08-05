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Bão số 3 khiến biển động mạnh, tàu thuyền cần đề phòng rủi ro

Thứ Tư, 20:34, 05/08/2026
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VOV.VN - Tối 5/8, bão số 3 hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp và không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Bão di chuyển nhanh, suy yếu khi gần Philippines

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 5/8, tâm bão số 3 ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

bao so 3 khien bien dong manh, tau thuyen can de phong rui ro hinh anh 1

Dự báo đến 7h ngày 6/8, bão đi theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 10-15km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), cường độ giảm xuống cấp 6, giật cấp 8. Đến 19h cùng ngày, bão tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Bắc đảo này.

Biển động mạnh, tàu thuyền cần đề phòng rủi ro

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

bao so 3 khien bien dong manh, tau thuyen can de phong rui ro hinh anh 2

Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Tuy nhiên, theo dự báo, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Ánh Phương/VOV.VN
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