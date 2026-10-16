Bệnh giao mùa gia tăng, nhiều trẻ em ở Huế nhập viện

Tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, số trẻ đến khám và nhập viện do các bệnh lý hô hấp, truyền nhiễm tăng đáng kể từ đầu tháng 9/2026 và tiếp tục gia tăng trong tháng 10. Trong tuần đầu tháng 9, Trung tâm này ghi nhận 195 ca nhập viện; đến tuần thứ hai của tháng 10 tăng lên hơn 600 ca. Lượt trẻ đến khám cũng tăng gấp 3 lần, từ 850 lên hơn 2.560 lượt. Các bệnh thường gặp là cúm mùa, nhiễm virus hợp bào hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi, tay chân miệng, sốt xuất huyết và các bệnh đường tiêu hóa.

Chị Thân Thị Giáng Thu đang chăm sóc con tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sau ba ngày điều trị, sức khỏe của cháu dần ổn định. “Ban đầu, cháu bị ho, nghẹt mũi, biếng ăn, sau đó chuyển sang sốt. Gia đình có cho cháu uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ, cháu vẫn sốt cao nên đưa đến bệnh viện. Sau ba ngày được các bác sĩ thăm khám, tư vấn và điều trị, sức khỏe của cháu cải thiện từng ngày, đến nay đã ổn định trở lại".

Bác sĩ thăm khám các bệnh nhi.

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Hạnh Chân, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, từ đầu tháng 10 đến nay, số bệnh nhi đến khám và điều trị nội trú tăng mạnh. Đáng lo ngại, một số trẻ sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt, thậm chí co giật do sốt, phải nhập viện để theo dõi và điều trị tích cực.

Trẻ em nhập viện điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế.

Bác sĩ Trần Thị Hạnh Chân cho biết thêm, các bệnh nhi nhập viện chủ yếu mắc bệnh đường hô hấp, tiêu hóa; bên cạnh đó, bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết cũng đang vào mùa. “Bệnh nhân vào viện chủ yếu là các bệnh về hô hấp như viêm mũi họng, viêm phế quản, thậm chí viêm phổi; các bệnh về tiêu hóa như tiêu chảy. Ngoài ra, những bệnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết cũng đang vào mùa, số lượng bệnh nhân đến rất đông. Giai đoạn giao mùa, thời tiết thay đổi tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển. Những trẻ dễ mắc bệnh nặng là trẻ có sức đề kháng kém hoặc mắc bệnh nền”.

Bệnh giao mùa gia tăng, nhiều trẻ ở Huế phải nhập viện.

Trước diễn biến bệnh truyền nhiễm gia tăng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế tăng cường giám sát, phối hợp với ngành Giáo dục, chính quyền địa phương và các cơ sở khám, chữa bệnh phát hiện sớm trường hợp nghi mắc, xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Ngành Y tế khuyến cáo phụ huynh chú ý theo dõi sức khỏe của trẻ em, thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, tiêm chủng đầy đủ và hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh. Khi trẻ sốt cao kéo dài, co giật, khó thở, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.