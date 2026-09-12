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Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai trao tặng cây, con giống, hỗ trợ nhân dân

Thứ Bảy, 14:28, 12/09/2026
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VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với các địa phương tổ chức trao tặng cây giống, con giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Phong Hả và Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Để góp phần giúp nhân dân phát triển kinh tế gia đình, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã tiến hành khảo sát thực tế, nắm hoàn cảnh, nhu cầu của từng hộ gia đình để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp. Đến ngày 11/9, đơn vị đã trao 1.700 con gà giống, 16.000 cây quế giống cho 15 hộ gia đình thuộc xã Phong Hải với trị giá 5 triệu đồng/hộ. Đây đều là những hộ đã đăng ký, quyết tâm vươn lên thoát nghèo trong năm 2026.

bo chi huy quan su tinh lao cai trao tang cay, con giong, ho tro nhan dan hinh anh 1
Trao cây giống cho các hộ gia đình tại xã Phong Hải

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cũng đã tiến hành trao tặng con giống cho 35 gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã Mường Khương. Mỗi hộ được hỗ trợ 3 con lợn giống với trị giá 5 triệu đồng/hộ. Ngoài cây giống, con giống, các hộ gia đình còn nhận hỗ trợ thức ăn chăn nuôi và được cán bộ xã hỗ trợ ngày công, hướng dẫn quy trình, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

bo chi huy quan su tinh lao cai trao tang cay, con giong, ho tro nhan dan hinh anh 2
Trao con giống và thức ăn chăn nuôi cho các hộ gia đình tại xã Mường Khương

Thông qua chương trình đã góp phần tiếp sức, hỗ trợ sinh kế thiết thực để các hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho gia đình. Đồng thời, góp phần gắn kết tình cảm quân – dân bền chặt, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống ấm no, hạnh phúc.

CTV Hữu Đức-Khắc Đào/VOV-Tây Bắc
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