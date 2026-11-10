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Bộ đội nấu cơm cho học sinh nội trú bị cô lập giữa vùng lũ

Thứ Ba, 18:54, 10/11/2026
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VOV.VN - Những ngày mưa lũ, giao thông bị chia cắt khiến xe chở thực phẩm không thể đến Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Trước tình hình đó, bộ đội biên phòng cùng nhà trường huy động thực phẩm tại chỗ, tổ chức nấu ăn, bảo đảm ba bữa mỗi ngày cho học sinh nội trú.

 

Từ hôm qua đến nay (10/11), tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cũ) có mưa lũ gây chia cắt cục bộ các bản. Mưa lớn gây ngập lụt các ngầm tràn sâu từ 1-3m, người và phương tiện không thể lưu thông.

 

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học & THCS Đakrông, xe chở thực phẩm không thể di chuyển về trường được. Nhà trường rất lo lắng trước việc đảm bảo 3 bữa ăn cho các em học sinh nội trú.

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Trong 2 ngày qua, bộ đội biên phòng cùng nhà trường đã tổ chức các bữa ăn nội trú cho học sinh trong thời điểm mưa lũ

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học & THCS Đakrông có hơn 900 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Học sinh được học tập, ăn ở tập trung tại trường và được thầy cô trực tiếp quản lý, chăm sóc. Học sinh được tổ chức học 2 buổi/ngày, được chăm lo bữa ăn, giấc ngủ; phụ huynh cũng không phải đưa đón con hằng ngày như trước đây.

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Bộ đội biên phòng hỗ trợ chuẩn bị bữa ăn cho học sinh

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Ba Nang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đóng chân trên địa bàn đã hỗ trợ nhà trường chuẩn bị các bữa ăn nội trú. Đơn vị tham mưu cấp trên xuất nguồn thực phẩm dự trữ trong kho của nhà trường, huy động một số nguồn thực phẩm tại địa phương, cùng cán bộ, giáo viên tổ chức chế biến, duy trì bữa ăn cho học sinh. Các lực lượng đã chuẩn bị hơn 1.500 suất ăn phục vụ các em học sinh 3 bữa sáng, trưa, tối. Một số học sinh nhà ở gần trường nên chỉ ở lại ăn buổi trưa, còn một số em đang học ở điểm trường khác.

Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang đã góp phần giúp nhà trường ổn định việc ăn uống, sinh hoạt cho các em học sinh trong những ngày mưa lũ, giao thông bị chia cắt.

bo doi nau com cho hoc sinh noi tru bi co lap giua vung lu hinh anh 3
Bộ đội Biên phòng chuẩn bị bữa sáng cho các em học sinh

Trung tá Nguyễn Duy Thánh, Chính trị viên, Phó Đồn Biên phòng Ba Nang thông tin: “Trường có xe thực phẩm cung ứng hàng ngày từ trung tâm Đakrông chở đến trường, nhưng do các điểm ngầm tràn từ Đakrông vào khu Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học & THCS Đakrông bị chia cắt cục bộ cho nên không đảm bảo được cung ứng trong mấy hôm nay. Để đảm bảo cho các cháu có được bữa cơm nội trú ngon và đúng quy định thì đơn vị đã tham mưu cho nhà trường huy động và kêu gọi các gia đình có thực phẩm tươi sống tạm thời bán cho trường, để trường thì tổ chức bữa cơm cho học sinh”. 

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
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