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Bộ Sách Đỏ Việt Nam đoạt giải nhất Sách khoa học 2026

Chủ Nhật, 12:07, 04/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (4/10), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, tôn vinh những cuốn sách, bộ sách có giá trị khoa học, khả năng ứng dụng và sức lan tỏa.

Giải thưởng được triển khai trong khuôn khổ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 16/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW” đến năm 2030.

Ngày 23/3/2026, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1884/QĐ-BKHCN phê duyệt Đề án tổ chức “Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Giải thưởng nhằm ghi nhận những tác phẩm có giá trị khoa học, ứng dụng và sức lan tỏa; đồng thời tôn vinh đóng góp của các tác giả, nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản. Qua đó, góp phần phổ biến tri thức khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

bo sach Do viet nam doat giai nhat sach khoa hoc 2026 hinh anh 1
Trao Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026

Ngay trong năm đầu tiên tổ chức, Giải thưởng thu hút 329 tác phẩm của hơn 40 nhà xuất bản, tổ chức và đối tác liên kết tham dự. Các tác phẩm được đánh giá dựa trên giá trị khoa học, tính mới, khả năng ứng dụng và chất lượng xuất bản.

Theo cơ cấu dự kiến, Giải thưởng có 22 giải, gồm 11 giải dành cho sách in và 11 giải dành cho sách điện tử. Qua chấm chọn, có 10 tác phẩm được trao giải, gồm 9 tác phẩm sách in và 1 tác phẩm sách điện tử. Trong đó, có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Bộ Sách Đỏ Việt Nam đoạt Giải Nhất

Giải Nhất được trao cho bộ Sách Đỏ Việt Nam gồm hai tập: Tập 1 – Động vật, GS.TS. Nguyễn Quảng Trường chủ biên; Tập 2 – Thực vật và nấm, GS.TS. Trần Thế Bách, TS. Nguyễn Thế Cường, TS. Đỗ Văn Hải và TS. Bùi Hồng Quang đồng chủ biên. Bộ sách do Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ xuất bản.

Bộ Sách Đỏ Việt Nam cung cấp thông tin về các loài động vật, thực vật và nấm quý hiếm, có nguy cơ bị đe dọa tại Việt Nam; góp phần nhận diện, đánh giá hiện trạng và phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Tập 1 - Động vật tập trung vào các loài đang đứng trước nguy cơ suy giảm hoặc bị đe dọa trong tự nhiên. Tập 2 - Thực vật và nấm giới thiệu các loài thực vật, nấm có giá trị và cần được quan tâm bảo tồn.

bo sach Do viet nam doat giai nhat sach khoa hoc 2026 hinh anh 2
Các tác phẩm được lựa chọn vào vòng Chung khảo Giải thưởng Sách năm 2026 (Ảnh: KT)

Bộ sách đồng thời là nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, quản lý tài nguyên thiên nhiên và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ các loài sinh vật quý hiếm của Việt Nam.

Các tác phẩm được trao giải năm nay thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, công nghệ, y học, kinh tế, khoa học xã hội, kỹ năng số và chuyển đổi số. Sự đa dạng này cho thấy vai trò của xuất bản trong kết nối tri thức khoa học với thực tiễn, phổ biến kết quả nghiên cứu và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo.

Giải thưởng cũng hướng tới khuyến khích tác giả, nhà khoa học, chuyên gia và các đơn vị xuất bản tiếp tục đầu tư cho những công trình có giá trị khoa học, khả năng ứng dụng; thúc đẩy phát triển sách khoa học, công nghệ và xuất bản số.

Qua đó, kết nối giữa nghiên cứu, xuất bản và phổ biến tri thức được tăng cường, góp phần hình thành một hoạt động có uy tín trong lĩnh vực xuất bản sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chung Thủy/VOV.VN
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