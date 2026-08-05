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Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tìm lại tên cho các liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Thứ Tư, 17:51, 05/08/2026
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VOV.VN - Ngày 5/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tham gia triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ tham gia Đội lấy mẫu số 4 thuộc Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi. Nhiệm vụ của lực lượng là trực tiếp lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

bo tu lenh vung canh sat bien 2 tim lai ten cho cac liet si o quang ngai hinh anh 1
Lấy mẫu giám định ADN.

Cán bộ, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Hà và chính quyền địa phương, các thành viên Đội lấy mẫu tiến hành rà soát danh sách, số hóa thông tin, lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình kỹ thuật. Từng công đoạn được thực hiện cẩn trọng, chính xác để bảo đảm chất lượng phục vụ công tác giám định ADN.

bo tu lenh vung canh sat bien 2 tim lai ten cho cac liet si o quang ngai hinh anh 2
Cán bộ, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp lấy mẫu giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Điều kiện làm việc ngoài thực địa còn nhiều khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định, mà còn mở thêm hy vọng giúp các gia đình sau nhiều năm mong ngóng có thể tìm lại người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức khai quật, lấy mẫu đối với hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 113 nghĩa trang liệt sĩ.

bo tu lenh vung canh sat bien 2 tim lai ten cho cac liet si o quang ngai hinh anh 3
Cán bộ, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tham gia lấy mẫu giám định ADN.

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và mẫu hài cốt tại các nghĩa trang trên địa bàn phục vụ giám định ADN. Nhiều lực lượng, đơn vị đã được huy động tham gia chiến dịch, góp phần từng bước tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ, thực hiện tốt đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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