Bộ Y tế phát cảnh báo sau chùm ca não mô cầu khiến một học sinh tử vong ở TP.HCM

Tối 17/10, Bộ Y tế cho biết hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 14 đến 16/10, tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, TPHCM ghi nhận 3 trường hợp nhiễm trùng do não mô cầu. Các bệnh nhân đều sinh năm 2014, là học sinh lớp 7. Trong đó, một trường hợp tử vong, hai trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Ngành y tế khuyến cáo tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm.

Trường hợp tử vong là H.H.K., học sinh lớp 7A5. Bệnh nhân khởi phát đau đầu ngày 12/10, đến ngày 14/10 xuất hiện sốt và phát ban. Bệnh diễn biến nhanh, gây sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan tối cấp và bệnh nhân tử vong cùng ngày. Kết quả xét nghiệm xác định dương tính với vi khuẩn não mô cầu.

Hai trường hợp còn lại là N.A.B.M. và N.T.A.Q., cùng học lớp 7A2. Trong đó, N.A.B.M. có tiếp xúc gần hằng ngày với bệnh nhân thứ nhất, khởi phát triệu chứng từ ngày 12/10 và nhập viện tối 14/10. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được điều trị và theo dõi sát. Trường hợp N.T.A.Q. có yếu tố tiếp xúc gần với ca bệnh, nhập viện ngày 15/10 và có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị và theo dõi chặt chẽ.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn trương kiểm soát ổ dịch

Ngay sau khi ghi nhận chùm ca bệnh, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Pasteur TPHCM, Sở Y tế TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp điều tra dịch tễ, kiểm soát và xử lý ổ dịch.

Ngành y tế tiến hành rà soát, lập danh sách những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân tại trường học và gia đình; tổ chức giám sát sức khỏe, xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Những người thuộc diện theo dõi được giám sát chặt chẽ trong vòng 10 ngày.

Công tác dự phòng cũng được triển khai theo hướng dẫn chuyên môn. Những người tiếp xúc gần thuộc diện có chỉ định được sử dụng kháng sinh dự phòng theo quy định. Cơ quan y tế nhấn mạnh người dân không tự ý mua hoặc sử dụng kháng sinh đại trà khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Các bệnh viện thực hiện cách ly, điều trị tích cực cho bệnh nhân, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. Tại trường học, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục tổ chức vệ sinh, khử khuẩn lớp học và các khu vực liên quan, tăng cường thông khí và hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân.

Dấu hiệu sớm nhận biết bệnh não mô cầu

Theo Cục Phòng bệnh, nhiễm trùng do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh và gây biến chứng nghiêm trọng. Do đó, việc nhận biết sớm triệu chứng, đến cơ sở y tế kịp thời và thực hiện đúng các biện pháp dự phòng có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo những người từng tiếp xúc gần với các bệnh nhân tại Trường THCS Hai Bà Trưng cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Khi có dấu hiệu bất thường, cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế hoặc cán bộ nhà trường để được hướng dẫn, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

Người dân cần đặc biệt lưu ý các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ hoặc xuất hiện ban xuất huyết. Khi có những biểu hiện này, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, không chủ quan chờ bệnh tự khỏi.

Để phòng ngừa bệnh, người dân cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch; thực hiện vệ sinh mũi, họng phù hợp theo hướng dẫn y tế. Việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tiếp xúc gần với người mắc bệnh cũng được khuyến cáo nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm.

Bên cạnh đó, mỗi gia đình cần giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm nơi ở, học tập và làm việc thông thoáng. Các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, mặt bàn và đồ chơi cần được vệ sinh bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường. Người dân cũng nên duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và luyện tập thể lực để nâng cao sức đề kháng.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến chùm ca bệnh, đánh giá nguy cơ và cập nhật thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.