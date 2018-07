BOT Mỹ Lộc phải xả trạm, chủ đầu tư nói không thuê “đầu gấu”?

Lúc 8h30 sáng nay (26/7), nhiều lái xe đến trạm thu phí, dừng xe tại đây khiến trạm này ách tắc. Nhiều cảnh sát được huy động để phân luồng giao thông. Các tài xế cho rằng trạm này đặt sai vị trí và yêu cầu được đối thoại với chủ đầu tư.

Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc sáng nay đã phải xả trạm do các tài xế phản đối chính sách thu phí của trạm. Ảnh Dân việt

Đến 9h15 cùng ngày, lượng xe tập trung về càng đông khiến các xe khác không thể di chuyển. Trước tình trạng trên, trạm BOT Mỹ Lộc đã phải xả trạm.

Theo phản ánh của chủ đầu tư, không có tình trạng dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm mà chỉ là lái xe tập trung đông gây ùn tắc 2 đầu trạm thu phí, để đảm bảo giao thông chủ đầu tư phải xả trạm.

Bên cạnh đó, một số tài xế đã dán băng rôn lên xe để phản đối chính sách thu phí của trạm BOT Mỹ Lộc. Khoảng 10h trưa, trạm thu phí BOT Mỹ Lộc đã thu phí trở lại bình thường.

Đang điều tra nhân thân thanh niên xăm trổ

Liên quan đến vụ việc thanh niên xăm trổ vạch quần dằn mặt lái xe qua BOT Mỹ Lộc trước đó, Tỉnh ủy Nam Định đã giao cho UBND tỉnh và Công an tỉnh tiến hành xác minh và làm rõ động cơ của đối tượng này.

Các tài xế tập trung lúc 8h30 sáng nay khiến trạm này ách tắc. Nhiều cảnh sát được huy động để phân luồng giao thông. Ảnh Dân việt Đại tá Đặng Quang Tuyên - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nam Định cho biết, qua thông tin mạng xã hội, báo chí và kiến nghị của chủ đầu tư (Công ty CP Tasco), công an có nắm được vụ việc đối tượng xăm trổ chửi bới, lăng mạ người đi đường qua trạm thu phí BOT Mỹ Lộc.

Đại tá Đặng Quang Tuyên, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Nam Định)

“Sau khi nắm bắt vụ việc, Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Mỹ Lộc xác minh. Hiện công an huyện đang xác minh vụ việc, sau đó mới có hướng xử lý, còn giờ chưa có thông tin gì để cung cấp”, Đại tá Tuyên nói.

Thanh niên xăm trổ có lời lẽ thô tục, vạch quần phản cảm tại BOT Mỹ Lộc (đường tránh Nam Định) khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Ảnh cắt từ clip.

Theo Đại tá Tuyên, trước đó tại trạm BOT Mỹ Lộc cũng có một vài lần xảy ra việc lái xe phản đối trạm thu phí, nhưng không quá nghiêm trọng. Đại diện công an tỉnh Nam Định cũng cho biết thêm, sau khi xảy ra những phản đối các trạm thu phí BOT trên cả nước, công an tỉnh Nam Định cũng lên kế hoạch cụ thể đảm bảo an toàn giao thông và trật tự tại các trạm BOT trên địa bàn tỉnh và triển khai tới tất cả các lực lượng.

Thanh niên xăm trổ không phải là người của công ty?

Trước nghi vấn thanh niên xăm trổ vạch quần “dằn mặt” lái xe qua BOT Mỹ Lộc là do chủ đầu tư thuê để "dằn mặt" người dân không mua vé qua trạm, lãnh đạo Công ty CP Tasco – chủ đầu tư BOT Mỹ Lộc khẳng định thanh niên xăm trổ xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội không phải là nhân viên của công ty.

Công ty CP Tasco 6- chủ đầu tư BOT Mỹ Lộc khẳng định thanh niên xăm trổ xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội không phải là nhân viên của công ty.

Theo ông Trịnh Xuân Nam, Giám đốc Cty TNHH MTV Tasco 6 (đơn vị quản lý trạm BOT Mỹ Lộc) cho biết, chủ đầu tư và đơn vị được thuê thực hiện thu phí (VETC) không thuê “đầu gấu” tới gây rối, doạ người đi đường.

Theo ông Nam, đơn vị thực hiện thu phí phải chịu trách nhiệm về con người sử dụng tại trạm thu phí.

Những ngày qua dư luận xôn xao, bất bình khi một hành khách nữ đi xe con qua trạm thu phí BOT Mỹ Lộc không đồng ý trả tiền phí, vì cho rằng mình chỉ đi phần đường không phải làm theo hình thức BOT nên không trả phí.

Khi đó, một đối tượng xăm trổ, trên tay và cổ đeo đầy vòng, nhẫn vàng đứng chỉ tay chửi bới, dọa nạt với những lời lẽ dung tục, xúc phạm vị khách nữ.

Không chỉ dừng ở đó, đối tượng này còn có những hành động dung tục, vô văn hóa... để "nổi tiếng khắp trên mạng". Điểm lạ lùng là, dù thời điểm đó trạm thu phí có cả nhân viên thu phí và bảo vệ (mặc đồng phục) nhưng không ai can thiệp, ngăn cản đối tượng trên chửi bới người đi đường./.

Trao đổi với VOV, Đại tá Đặng Quang Tuyên, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Nam Định) cho biết, sáng nay có khoảng 10 ô tô treo biển, tập trung phản đối tại trạm BOT Mỹ Lộc.

Theo đó, vào đầu giờ sáng tình hình giao thông qua trạm có ùn ứ, một số xe phải quay đầu đi hướng khác. Tuy nhiên, sau đó việc phân luồng đã được thực hiện, nên tình hình giao thông có giảm bớt căng thẳng.

Theo Đại tá Tuyên, các xe phản đối chủ yếu ở các tỉnh khác, không phải xe thuộc tỉnh Nam Định.

Các lái xe cho rằng, họ chỉ đi đường làm từ ngân sách nhà nước, không sử dụng đường BOT, nên không đồng ý trả phí khi qua trạm BOT Mỹ Lộc. Trên toàn tuyến Quốc lộ 21B từ Phủ Lý (Hà Nam) tới nút giao Quốc lộ 10 (TP Nam Đinh), dài 25km, trong đó có 21km là đường BT, trong 3,9km làm đường BOT có 2 làn đường được đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

