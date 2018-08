BOT Mỹ Lộc “thất thủ”, tỉnh Nam Định yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Ngô Gia Tự ký và yêu cầu an tỉnh phối hợp với UBND huyện Mỹ Lộc, Sở GTVT tỉnh Nam Định, Công ty CP Tasco, Công ty TNHH MTV Tasco 6 chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, ATGT tại Trạm thu phí Mỹ Lộc (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), xử lý nghiêm những người có hành vi vi phạm pháp luật.

Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc trên Quốc lộ 21B.

Sở GTVT chỉ đạo lực lượng thanh tra GTVT, phối hợp với công an, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự ATGT tại đây, có giải pháp phân làn, phân luồng khi xảy ra ùn tắc.

UBND huyện Mỹ Lộc chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị liên quan nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, ATGT tại Trạm thu phí Mỹ Lộc.

Liên quan đến những thắc mắc, khiếu nại của người dân về việc họ không đi vào đường BOT do Tasco đầu tư, mà họ đang đi trên đường 5m là đường BT do nhà nước bỏ tiền đầu tư, tỉnh Nam Định cho biết, đã giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, rà soát toàn bộ các hồ sơ liên quan đến trạm thu phí BOT Mỹ Lộc để tỉnh sẽ có cuộc họp với các ban ngành, chủ đầu tư trạm thu phí này trong tuần tới.

Trước đó, từ ngày 28/7, Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc hoàn toàn “thất thủ” tê liệt khi một số lái xe lập chốt, thường trực suốt ngày đêm tại đây để phản đối việc thu phí.

Nhóm lái xe thay phiên nhau túc trực bất kể ngày đêm, vẫy xe qua trạm không phải mua vé, rồi đi vào làn đường 5m mà họ cho rằng do Sở GTVT Nam Định đầu tư nên không phải nộp phí.

Ông Trịnh Xuân Nam, Giám đốc công ty TNHH MTV Tasco 6 cho biết, trước tình trạng nhiều lái dừng xe phản đối khi qua trạm, bao vây trạm thu phí không cho mua vé và liên tục xả trạm./.

Vì sao BOT Mỹ Lộc “thất thủ” nhiều ngày qua? VOV.VN -Hơn tuần qua, Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc (Nam Định) tê liệt khi một số lái xe lập chốt, thường trực suốt ngày đêm để phản đối việc thu phí. Bị lái xe chiếm quyền, BOT Mỹ Lộc vẫn đang “tháo khoán“ VOV.VN -Hiện nay, chủ đầu tư BOT Mỹ Lộc chưa thể thu phí trở lại do lái xe tập trung phản đối, vì 1 tuyến đường dài 25km, nhưng có tới 3 dự án lồng vào nhau. Khó xử lý đối tượng “xăm trổ” vạch quần dọa nạt tại trạm BOT Mỹ Lộc? VOV.VN - Công an tỉnh Nam Định cho biết đã xác định được đối tượng khoe “của quý”, dọa nạt, chửi bới tại trạm thu phí BOT Mỹ Lộc, nhưng chưa xử lý được. BOT Mỹ Lộc phải xả trạm, chủ đầu tư nói không thuê “đầu gấu”? VOV.VN -Sáng 26/7, nhiều tài xế đã tập trung tại trạm BOT Mỹ Lộc (Nam Định) để phản đối chính sách thu phí của trạm này, khiến giao thông ùn dài và phải xả trạm. BOT Mỹ Lộc: Người dân nói đi đường BT, chủ đầu tư bảo đường BOT VOV.VN -Chủ đầu tư BOT Mỹ Lộc (Công ty Tasco 6) cho hay, đơn vị không dùng “đấu gấu” tại trạm, chỉ thực hiện theo hợp đồng với nhà nước.