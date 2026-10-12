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Cà Mau: Thanh tra quản lý, đăng kiểm tàu cá và xử phạt IUU

Thứ Hai, 19:36, 12/10/2026
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VOV.VN - Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra 6 đơn vị về công tác quản lý và xử lý vi phạm tàu cá trong thời gian 45 ngày.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định thanh tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm, kiểm soát hoạt động tàu cá tại cảng và xử phạt vi phạm hành chính về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

ca mau thanh tra quan ly, dang kiem tau ca va xu phat iuu hinh anh 1
Thanh tra sẽ tập trung vào nhiệm vụ quản lý tàu cá và xử phạt vi phạm IUU.

Thanh tra tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết định thanh tra. Theo quyết định, đối tượng thanh tra bao gồm: Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau; Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau; Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh Cà Mau; Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá; UBND xã Khánh Lâm; Đá Bạc cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đoàn thanh tra gồm 8 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Toản, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn thanh tra ở vị trí Phó Trưởng đoàn gồm: Ông Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau (được mời tham gia); bà Lê Hoa Mai, Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và môi trường thuộc Thanh tra tỉnh.

ca mau thanh tra quan ly, dang kiem tau ca va xu phat iuu hinh anh 2
Tỉnh Cà Mau có đội tàu hơn 5.100 chiếc.

Thời kỳ thanh tra kéo dài từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/8/2026. Thời hạn tiến hành thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có hơn 5.100 tàu cá, hơn 1.900 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên. Đã qua, để thực hiện IUU cơ quan chức năng tập trung vào nhiều nhóm giải pháp, trong đó việc quản lý đội tàu là một trong những vấn đề được tập trung cao.

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Quảng Ngãi: Cảng cá hoàn tất thủ tục mở, tàu vẫn khó cập bến

VOV.VN - Được công bố mở cảng và đủ điều kiện tiếp nhận tàu cá hoạt động vùng khơi nhưng Cảng cá sông Trà Bồng tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa phát huy hết công năng. Ngư dân đang đối mặt với thực trạng cảng đã mở nhưng tàu khó vào do luồng lạch và vùng nước trước bến bị bồi lấp.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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