Cần cân nhắc kỹ việc xén vỉa hè để giảm ùn tắc

Hà Nội đang chuẩn bị thi công xén vỉa hè, điều chỉnh dải phân cách và mở rộng các nút giao, tăng diện tích mặt đường cho phương tiện lưu thông trên 7 tuyến, gồm Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám và Khuất Duy Tiến.

Mặc dù việc mở rộng mặt đường có thể tăng khả năng lưu thông, giảm ùn tắc trước mắt, song một số ý kiến cho rằng, đó không phải là giải pháp lâu dài, căn cơ để giảm ùn tắc. Không những vậy, việc giảm diện tích vỉa hè còn ảnh hưởng đến không gian đi bộ - vốn là giải pháp cốt lõi để thu hút hành khách sử dụng phương tiện vận tải công cộng, giảm ùn tắc bền vững.

Mật độ giao thông cao trong khung giờ cao điểm tại tuyến đường Tố Hữu.

Hiệu quả tức thì nhưng vẫn là giải pháp tình thế

Gần 2 tuần kể từ ngày vỉa hè đường Xuân La, khu vực trước cổng Trường Trung học cơ sở Tây Hồ, Hà Nội được xén bớt phần lớn, mở rộng đáng kể, giao thông, đi lại khu vực này đã dễ thở hơn, nhất là làn rẽ phải.

Hàng ngày đi qua khu vực này, ông Nguyễn Xuân Toàn (ở Tây Hồ, Hà Nội) bày tỏ: "Xén cái thì đi lại ngon lành hơn, thoải mái hơn, ngày xưa chưa xén người ta đi trên vỉa hè rất nhiều, nhưng từ ngày xén đến giờ, người ta chủ yếu đi dưới lòng đường, vì chỗ đó không thoát được. Xén như vậy là hợp lý, vì nếu không xén, tất cả xe cộ leo lên trên vìa hè hết".

Chị Nguyễn Thị Thủy, ở Xuân Đỉnh, Hà Nội cũng cảm nhận sự thông thoáng hơn sau ít ngày vỉa hè đường Xuân La được xén bớt để mở rộng làn đường lưu thông: "Tôi thấy hình như chỗ này được giải tỏa thêm để làm đường thêm cho mọi người đi lại thuận tiện hơn. Tôi thấy việc này cũng rất cần thiết, rất hữu ích cho người dân".

Trước đó, Hà Nội đã hoàn thành việc xén vỉa hè tại nút Nguyễn Phong Sắc- Xuân Thủy, Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân - ngõ 106 Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), nút Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng…

Mới đây nhất, Hà Nội tiếp tục công bố chuẩn bị thi công xén vỉa hè, điều chỉnh dải phân cách và mở rộng các nút giao, tăng diện tích mặt đường cho phương tiện lưu thông trên 7 tuyến, gồm Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám và Khuất Duy Tiến.

Tại nhiều nút giao thông, vào khung giờ cao điểm vẫn xảy ra tình trạng hàng loạt xe máy phóng lên vỉa hè để di chuyển khỏi điểm ùn tắc. (Ảnh: Dương Ngọc)

Cần lời giải căn cơ cho bài toán giao thông đô thị

Theo chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm, quy hoạch đô thị đã đề cập, với đường chính đô thị, vỉa hè rộng 8m, đường khu vực, vỉa hè được quy định rộng 5m, đường nội bộ là 3m. Bởi vậy, việc xén vỉa hè, dù với mục đích mở rộng mặt đường, giảm ùn tắc thì đó cũng chỉ là giải pháp tình thế:

"Cắt bỏ những quy định theo tiêu chuẩn như vậy, rõ ràng chúng ta thấy một là quy hoạch chưa đúng, hai là thực hiện chưa chuẩn. Và trong mọi trường hợp khi đã quy hoạch, đã xây dựng rồi, đã duyệt rồi nhưng bây giờ cắt vỉa hè để giải quyết vấn đề giao thông, đứng về mặt thiết kế và quy hoạch chúng tôi đánh giá là giải pháp tình thế để giải quyết vấn đề giao thông, mà nó không ổn định, không lâu bền".

TS Vũ Anh Tuấn, Trường Đại học GTVT cũng cho rằng, việc xén vỉa hè cần thực hiện một cách thận trọng, không nên áp dụng máy móc, bởi đến một thời điểm nào đó, khi nhu cầu giao thông cá nhân như hiện nay, có mở rộng đường đến mấy, kể cả những tuyến đường rất lớn, được làm sau này, thì vẫn đối diện nguy cơ quá tải, ùn tắc. Đó là chưa kể, việc xén vỉa hè sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn như xe buýt nhanh, đường sắt đô thị đang được triển khai mạnh mẽ.

(Ảnh minh họa)

TS Vũ Anh Tuấn cho rằng, thay vì xén vỉa hè để giải quyết nhu cầu trước mắt, cần kết hợp việc phân luồng, tổ chức giao thông, với đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông công cộng khối lượng lớn như đường sắt đô thị, metro. "Giải pháp căn cơ mà tôi rất nhiều lần nói rồi, là việc phát triển giao thông đô thị phải mang tính chất bền vững, trong đó hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn ở các đô thị lớn như hệ thống đường sắt đô thị, các hệ thống như xe buýt nhanh… phải là chủ đạo phải đóng vai trò là chủ đạo.

Nhưng tiếc rằng là việc triển khai hệ thống đó chậm hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Đấy là nguyên nhân, là gốc rễ của vấn đề ùn tắc giao thông đô thị hiện hữu, mà chúng ta cứ xoay xở bằng các giải pháp khác sẽ không giải quyết được triệt để vấn đề".

Xén vỉa hè để mở rộng lòng đường, có thể giải quyết phần nào áp lực giao thông trước mắt, nhưng rõ ràng không phải là giải pháp căn cơ, bền vững. Bởi vỉa hè là cấu phần quan trọng của hệ thống giao thông đô thị, là không gian dành cho người đi bộ, và tiếp cận phương tiện vận tải hành khách công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc một cách bền vững.

Vì vậy, mọi phương án điều chỉnh cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, hài hòa giữa nhu cầu giao thông và quyền lợi của người dân. Một đô thị hiện đại không thể chỉ rộng đường cho xe chạy mà phải có cả những lối đi an toàn cho người đi bộ.