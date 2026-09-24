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Cần Thơ chỉ đạo khẩn trương ứng phó mưa, bão và triều cường

Thứ Năm, 09:25, 24/09/2026
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VOV.VN - Nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn kết hợp triều cường cuối năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Cần thơ yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó, trực ban nghiêm túc, phối hợp thông tin và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn thành phố theo dõi sát diễn biến mưa lớn, lũ lên nhanh và các kỳ triều cường; tăng cường dự báo, cảnh báo, đánh giá phạm vi ảnh hưởng; kiểm tra an toàn hệ thống thủy lợi, đê, kè, công trình phòng, chống thiên tai và tiêu thoát nước; vận hành hiệu quả các cống ngăn triều, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và chống ngập.

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố tiếp tục cập nhật, dự báo và cảnh báo sớm về mực nước, đỉnh triều, mưa, lũ, triều cường. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết nguy hiểm, nhất là các đợt triều cường trong các tháng 8, 9, 10 âm lịch, để người dân chủ động phòng tránh.

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Triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường ở Cần Thơ vào giữa tháng 9 vừa qua

Công an thành phố tăng cường lực lượng, phương tiện phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu. Sở Xây dựng rà soát các tuyến đường, khu dân cư có nguy cơ ngập; kiểm tra hệ thống thoát nước, kịp thời xử lý các điểm cản trở dòng chảy.

UBND các xã, phường được yêu cầu rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, sạt lở; kiểm tra đê bao, bờ bao, hệ thống thoát nước; chuẩn bị phương án sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn…

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Hiện triều cường bắt đầu dâng cao gây ngập nhiều khu vực trũng ở thành phố Cần Thơ

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch này được dự báo mực nước sông Hậu sẽ dâng cao, đỉnh triều tăng dần, cao nhất vào ngày 28/9 tới, dự kiến vượt mốc kỷ lục của đợt triều cường tháng 10 năm ngoái.

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Cần Thơ vận hành các âu thuyền ngăn triều, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và chống ngập

Ông Phan Thành Nhu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Châu Thành cho biết, hiện Châu Thành có diện tích đất sản xuất nông nghiệp hơn 2.700 ha, chiếm khoảng 57% diện tích tự nhiên của xã. Trong đó, diện tích cây ăn trái đang cho thu hoạch khoảng 2.000 ha, chủ yếu là sầu riêng, mít, chanh không hạt…Địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

“Đợt triều cường vừa rồi, nước tràn đê rất lớn. Tuy nhiên, ngay trong ngày, chúng tôi đã xử lý, vận động bà con tháo nước. UBND xã cũng huy động các nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời khắc phục, bảo đảm sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây ăn trái của người dân không bị ảnh hưởng. Cuối tuần qua, chúng tôi tiếp tục huy động lực lượng xung kích tại các ấp và người dân gia cố những điểm tràn đê, qua đó hạn chế tình trạng nước tràn tại các vị trí này”.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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