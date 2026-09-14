Triều cường tại Cần Thơ đã vượt báo động III, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là vào các khung giờ đi làm, tan tầm và đưa đón học sinh. Trước diễn biến đợt triều cường tháng 8 âm lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn ngày 14/9, yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.

Cần Thơ chủ động ứng phó triều cường, bảo đảm an toàn cho học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, triều cường; phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng, tránh đuối nước, tai nạn thương tích và phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời các trường cần đặc biệt lưu ý nguy cơ rò rỉ điện khi triều cường dâng cao; nhắc nhở học sinh không đến gần, tiếp xúc với hệ thống điện trong trường học và các trụ điện bên ngoài. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn, phối hợp tổ chức trông giữ trẻ, đưa đón học sinh và khuyến cáo phụ huynh chủ động đưa đón trẻ trong thời gian mưa, lũ, triều cường.

Mực nước trên các sông, kênh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân

Cùng với đó căn cứ tình hình thực tế, các cơ sở giáo dục được linh hoạt điều chỉnh thời gian đến trường, tan học và kế hoạch dạy học; có thể tổ chức dạy học trực tuyến, hướng dẫn học tập tại nhà hoặc dạy học trực tiếp phù hợp. Tại những khu vực ngập sâu, các trường phải ưu tiên tuyệt đối an toàn cho học sinh, giáo viên; không tổ chức các hoạt động vui chơi, ngoại khóa và hoạt động không cần thiết.

Triều cường tại Cần Thơ đã vượt báo động III, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là vào các khung giờ đi làm, tan tầm

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ”, rà soát, gia cố cơ sở vật chất, di dời trang thiết bị, dụng cụ giảng dạy đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do mưa, lũ, triều cường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước trên các sông, kênh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân. Trong sáng 14/9, mực nước cao nhất đo được tại Trạm Thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,25m lúc 6h30 phút, cao hơn 0,25m so với mức báo động III. Dự báo, đỉnh triều trong ngày 14/9 xuất hiện lúc 19h, cao hơn báo động III khoảng 0,27m.