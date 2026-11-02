Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 4 tỉnh miền Bắc

Mưa lớn trong những giờ qua khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang gia tăng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo người dân và chính quyền địa phương cần chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

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Theo cơ quan khí tượng cho biết ngày 2/11, trong 2 giờ từ 4h đến 6h cùng ngày, khu vực Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai có mưa vừa, mưa to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Pú Nhi (Điện Biên) 30,4mm, Nậm Cần (Lai Châu) 29mm, Dương Quỳ (Lào Cai) 31,4mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Tuyên Quang có nơi mưa trên 300mm

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Tuyên Quang.

Trong 8 giờ từ 23h ngày 1/11 đến 7h ngày 2/11, khu vực tỉnh Tuyên Quang có mưa to đến rất to. Lượng mưa tại một số điểm như Tân Lập đạt 309,6mm, Nầm Khòa 170,4mm, Xuân Minh 139,2mm.

Độ ẩm đất tại một số khu vực đã gần bão hòa, trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, Tuyên Quang tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 120mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các xã, phường: Hồ Thầu, Tân Quang; Bạch Ngọc, Cao Bồ, Đồng Tâm, Linh Hồ, Phú Linh, Sủng Máng, Tát Ngà, Thông Nguyên, Vị Xuyên, Việt Lâm; Bắc Mê, Bằng Lang, Cán Tỷ, Đồng Văn, Đường Thượng, Giáp Trung, Khâu Vai, Khuôn Lùng, Lũng Cú, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Mèo Vạc, Minh Ngọc, Minh Sơn, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Phố Bảng, Quản Bạ, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sà Phìn, Sơn Vĩ, Tân Trịnh, Thắng Mố, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Yên Minh và Yên Thành.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại các khu vực được cảnh báo là cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống xã hội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng địa phương rà soát những điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó.