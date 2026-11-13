English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc

Thứ Sáu, 08:43, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn khiến đất tại nhiều khu vực ở Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn gần bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới.

Trong 6 giờ qua, từ 0h đến 6h ngày 13/11, khu vực các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn có mưa, mưa vừa đến mưa to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Chiềng Pha (Sơn La) 66mm, Đông Lợi (Tuyên Quang) 37,4mm, Vũ Loan (Thái Nguyên) 42,2mm, Đức Thông (Cao Bằng) 31,8mm và Hội Hoan (Lạng Sơn) 37,9mm.

canh bao lu quet, sat lo dat tai 5 tinh mien bac hinh anh 1
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các địa phương trên đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới, các tỉnh tiếp tục có mưa. Cụ thể, Sơn La có lượng mưa phổ biến 5-10mm, có nơi trên 30mm; Tuyên Quang 5-15mm, có nơi trên 40mm; Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn 10-25mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc 5 tỉnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.

Nhiều xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Tại Sơn La, các khu vực được cảnh báo gồm Bình Thuận, Chiềng La, Chiềng Lao, Co Mạ, Long Hẹ, Mường Bám, Mường É, Mường Giôn, Mường Sại và Quỳnh Nhai.

Tại Tuyên Quang, nguy cơ tập trung ở các xã, phường: Bạch Xa, Bằng Hành, Bình Xa, Đồng Tâm, Hàm Yên, Hùng Lợi, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Liên Hiệp, Minh Quang, Minh Thanh, phường Mỹ Lâm, Phù Lưu, Sơn Dương, Tân An, Tân Trào, Tri Phú, Trung Hà, Trung Sơn, Yên Phú và Yên Sơn.

Tại Thái Nguyên, danh sách các khu vực có nguy cơ gồm An Khánh, Bằng Vân, Bình Thành, Cẩm Giàng, Chợ Mới, Chợ Rã, Côn Minh, Đức Lương, Kim Phượng, La Hiên, Lam Vỹ, Nà Phặc, Ngân Sơn, Nghiên Loan, Nghinh Tường, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phủ Thông, Phú Xuyên, Phúc Lộc, Phượng Tiến, Sảng Mộc, Tân Kỳ, Thần Sa, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Lăng, Võ Nhai, Vô Tranh, Xuân Dương và Yên Bình.

Tại Cao Bằng, các xã, phường được cảnh báo gồm Bạch Đằng, Canh Tân, Đông Khê, Hòa An, Kim Đồng, Minh Khai, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, phường Nùng Trí Cao, phường Tân Giang, phường Thục Phán, Tam Kim, Thành Công, Thanh Long, Thông Nông và Tĩnh Túc.

Tại Lạng Sơn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo ở Bắc Sơn, Bằng Mạc, Bình Gia, Cai Kinh, Châu Sơn, Chiến Thắng, Đoàn Kết, Hội Hoan, Hồng Phong, Hưng Vũ, Hữu Liên, Khánh Khê, Khuất Xá, Lộc Bình, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Na Dương, Nhân Lý, Nhất Hòa, các phường Đông Kinh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri, Tam Thanh, Tân Đoàn, Tân Tri, Tân Văn, Thái Bình, Thất Khê, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Tân, Thiện Thuật, Thống Nhất, Tri Lễ, Văn Lãng, Vạn Linh, Vân Nham, Xuân Dương và Yên Bình.

Lũ quét, sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống xã hội. 

Cơ quan khí tượng đề nghị các địa phương rà soát những điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Miền núi phía Nam Đà Nẵng tiếp tục mưa, sạt lở đất, tắc đường
Miền núi phía Nam Đà Nẵng tiếp tục mưa, sạt lở đất, tắc đường

VOV.VN - Đến chiều 12/11, tại khu vực miền núi phía Nam thành phố Đà Nẵng (các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ) lượng mưa đã giảm, một số nơi bị sạt lở đất, gây trở ngại giao thông. Chính quyền địa phương tiếp tục di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở núi đến nơi an toàn

Miền núi phía Nam Đà Nẵng tiếp tục mưa, sạt lở đất, tắc đường

Miền núi phía Nam Đà Nẵng tiếp tục mưa, sạt lở đất, tắc đường

VOV.VN - Đến chiều 12/11, tại khu vực miền núi phía Nam thành phố Đà Nẵng (các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ) lượng mưa đã giảm, một số nơi bị sạt lở đất, gây trở ngại giao thông. Chính quyền địa phương tiếp tục di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở núi đến nơi an toàn

Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc trên cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk
Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc trên cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 12/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk, gây ngập cục bộ nhiều vùng trũng thấp, sạt lở đất đá xuống cao tốc Bắc - Nam và một số tuyến đường, ảnh hưởng đến giao thông đi lại.

Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc trên cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk

Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc trên cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 12/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk, gây ngập cục bộ nhiều vùng trũng thấp, sạt lở đất đá xuống cao tốc Bắc - Nam và một số tuyến đường, ảnh hưởng đến giao thông đi lại.

Gia Lai khẩn trương khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 1D
Gia Lai khẩn trương khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 1D

VOV.VN - Sáng 11/11, mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, khiến giao thông bị cản trở. Các lực lượng chức năng tại địa phương đang khẩn trương thu dọn đất đá, phân luồng phương tiện để bảo đảm an toàn.

Gia Lai khẩn trương khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 1D

Gia Lai khẩn trương khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 1D

VOV.VN - Sáng 11/11, mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, khiến giao thông bị cản trở. Các lực lượng chức năng tại địa phương đang khẩn trương thu dọn đất đá, phân luồng phương tiện để bảo đảm an toàn.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục