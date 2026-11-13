Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc

Trong 6 giờ qua, từ 0h đến 6h ngày 13/11, khu vực các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn có mưa, mưa vừa đến mưa to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Chiềng Pha (Sơn La) 66mm, Đông Lợi (Tuyên Quang) 37,4mm, Vũ Loan (Thái Nguyên) 42,2mm, Đức Thông (Cao Bằng) 31,8mm và Hội Hoan (Lạng Sơn) 37,9mm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các địa phương trên đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới, các tỉnh tiếp tục có mưa. Cụ thể, Sơn La có lượng mưa phổ biến 5-10mm, có nơi trên 30mm; Tuyên Quang 5-15mm, có nơi trên 40mm; Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn 10-25mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc 5 tỉnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.

Nhiều xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Tại Sơn La, các khu vực được cảnh báo gồm Bình Thuận, Chiềng La, Chiềng Lao, Co Mạ, Long Hẹ, Mường Bám, Mường É, Mường Giôn, Mường Sại và Quỳnh Nhai.

Tại Tuyên Quang, nguy cơ tập trung ở các xã, phường: Bạch Xa, Bằng Hành, Bình Xa, Đồng Tâm, Hàm Yên, Hùng Lợi, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Liên Hiệp, Minh Quang, Minh Thanh, phường Mỹ Lâm, Phù Lưu, Sơn Dương, Tân An, Tân Trào, Tri Phú, Trung Hà, Trung Sơn, Yên Phú và Yên Sơn.

Tại Thái Nguyên, danh sách các khu vực có nguy cơ gồm An Khánh, Bằng Vân, Bình Thành, Cẩm Giàng, Chợ Mới, Chợ Rã, Côn Minh, Đức Lương, Kim Phượng, La Hiên, Lam Vỹ, Nà Phặc, Ngân Sơn, Nghiên Loan, Nghinh Tường, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phủ Thông, Phú Xuyên, Phúc Lộc, Phượng Tiến, Sảng Mộc, Tân Kỳ, Thần Sa, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Lăng, Võ Nhai, Vô Tranh, Xuân Dương và Yên Bình.

Tại Cao Bằng, các xã, phường được cảnh báo gồm Bạch Đằng, Canh Tân, Đông Khê, Hòa An, Kim Đồng, Minh Khai, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, phường Nùng Trí Cao, phường Tân Giang, phường Thục Phán, Tam Kim, Thành Công, Thanh Long, Thông Nông và Tĩnh Túc.

Tại Lạng Sơn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo ở Bắc Sơn, Bằng Mạc, Bình Gia, Cai Kinh, Châu Sơn, Chiến Thắng, Đoàn Kết, Hội Hoan, Hồng Phong, Hưng Vũ, Hữu Liên, Khánh Khê, Khuất Xá, Lộc Bình, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Na Dương, Nhân Lý, Nhất Hòa, các phường Đông Kinh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri, Tam Thanh, Tân Đoàn, Tân Tri, Tân Văn, Thái Bình, Thất Khê, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Tân, Thiện Thuật, Thống Nhất, Tri Lễ, Văn Lãng, Vạn Linh, Vân Nham, Xuân Dương và Yên Bình.

Lũ quét, sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống xã hội.

Cơ quan khí tượng đề nghị các địa phương rà soát những điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó.