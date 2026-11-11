Sạt lở hơn 2.000 m³ đất đá vùi lấp quốc lộ 24C ở Đà Nẵng



Trên Quốc lộ 24C đoạn qua xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ), hơn 2.000 m³ đất đá, cây cối đổ xuống vùi lấp hơn 70 m mặt đường khiến tuyến huyết mạch đi tỉnh Quảng Ngãi hoàn toàn tê liệt. Đơn vị quản lý và bảo trì đường bộ đang tập trung tối đa nhân lực để xử lý điểm sạt lở này.

Ông Nguyễn Tuấn Cường, cán bộ Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam cho biết: “Dự kiến đêm nay sẽ thông xe một vệt cho các phương tiện xe nhỏ và xe tải nhỏ lưu thông trên tuyến. Ngày mai, các phương tiện, thiết bị, máy móc sẽ tập trung thông vệt rộng để xe cộ và người dân có thể lưu thông hoàn toàn trên tuyến”.

Xuất hiện nhiều điểm sạt lở

Các phương tiện dọn dẹp bùn đất

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, mưa rất to kéo dài gây sạt lở hàng chục điểm trên các tuyến đường miền núi phía Tây thành phố. Một điểm ở xã Trà My đã thông xe một vệt, hai điểm còn lại thông xe bước đầu vào cuối chiều 11/11. Ông Nguyễn Hữu Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Trà My, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Nguy cơ sạt lở thêm những điểm trên Quốc lộ 40b, ngu cơ rất lớn. Chúng tôi đã nắm bắt và sẽ đảm bảo an toàn cho người dân và thứ hai là chúng tôi sẽ di dời hết những hộ dân có nguy cơ tại những điểm có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn và đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân”.

Các lực lượng cắm biển cảnh báo

Trên quốc lộ 40B qua xã Trà Tân, đến trưa 11/11, lực lượng chức năng đã xúc dọn đất đá để thông xe bước đầu ở một số vị trí. Công an thành phố Đà Nẵng huy động 2.100 cán bộ, chiến sĩ rà soát khu vực xung yếu, sơ tán nhiều hộ dân khỏi vùng nguy hiểm. Do thời tiết miền núi diễn biến còn khó lường, người dân cần tuyệt đối tuân thủ lệnh cấm, không tự ý băng qua gác chắn, biển báo.