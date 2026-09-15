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Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 7 tỉnh từ Sơn La đến Hà Tĩnh

Thứ Ba, 08:23, 15/09/2026
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VOV.VN - Mưa rất to trong 24 giờ qua khiến nhiều khu vực tại Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có đất gần bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường trong 6 giờ tới.

Nhiều nơi mưa trên 200mm, đất đã gần bão hòa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 14/9 đến 7h ngày 15/9), khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to, nhiều nơi mưa rất to.

canh bao lu quet, sat lo dat tai 7 tinh tu son la den ha tinh hinh anh 1

Lượng mưa đo được tại một số nơi rất lớn như: Lũng Vân (Phú Thọ) 274,2mm, Tà Si Láng (Lào Cai) 268,8mm, Nông Trường 15 (Nghệ An) 219mm, Vạn Xuân (Thanh Hóa) 214mm, Km46 (Sơn La) 154mm, Dương Huy (Quảng Ninh) 135,6mm và Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 119mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các địa phương trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Trong 6 giờ tới, khu vực tiếp tục có mưa. Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 100mm; Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh và Nghệ An 20-40mm, có nơi trên 80mm; Sơn La và Hà Tĩnh 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc 7 tỉnh gồm Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Một số khu vực có nguy cơ cao gồm:

Sơn La: Vân Hồ, Mường Bang, Ngọc Chiến, Song Khủa, Tô Múa, Xuân Nha, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Thảo Nguyên, Suối Tọ, Tân Yên...

Phú Thọ: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất, Việt Trì, Phong Châu, Tam Đảo, Tam Dương, Thanh Sơn, Yên Lập, Hạ Hòa, Lâm Thao, Long Cốc cùng nhiều xã, phường khác.

Lào Cai: Phình Hồ, Tà Xi Láng, Tú Lệ, Trạm Tấu, Văn Chấn, Bản Hồ, Sa Pa, Y Tý, Tả Van, Mường Bo...

Quảng Ninh: Cẩm Phả, Cửa Ông, Mông Dương, Quang Hanh, Vân Đồn, Cô Tô, Bãi Cháy, Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều...

Thanh Hóa: Bá Thước, Quan Sơn, Mường Lát, Ngọc Lặc, Như Xuân, Thường Xuân, Quý Lương, Tam Thanh, Na Mèo, Pù Luông...

Nghệ An: Quế Phong, Quỳ Hợp, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Tam Quang, Tam Đồng, Na Ngoi...

Hà Tĩnh: Hoành Sơn, Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, làm hư hỏng công trình dân sinh, hạ tầng và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu và những nơi có nguy cơ cao để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

PV/VOV.VN
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