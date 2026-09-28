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Cảnh báo ngập lụt vùng trũng thấp do triều cường tại Vĩnh Long

Thứ Hai, 10:24, 28/09/2026
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VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, mực nước tại các trạm trên địa bàn tỉnh đang lên theo kỳ triều Rằm tháng 8 âm lịch. Nhiều nơi đã vượt mức báo động III, trong đó mực nước tại các trạm Mỹ Thuận, Cần Thơ và Chợ Lách cao hơn báo động III từ 0,07 đến 0,28m.

Dự báo từ nay đến ngày 2/10, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có khả năng xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông Hậu, sông Tiền, sông Cổ Chiên, sông Mang Thít, sông Hàm Luông và sông Cửa Đại.

canh bao ngap lut vung trung thap do trieu cuong tai vinh long hinh anh 1
Nước ngập khu vực phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long

Một số khu vực, tuyến đường có nguy cơ ngập gồm các phường, xã Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi, Tân Hạnh, Trung Thành Đông, Long Đức, Trà Vinh, Hòa Thuận, Duyên Hải, Chợ Lách, Tân Phú – Phú Túc, Tân Thiềng – Hưng Khánh Trung; Quốc lộ 53 đoạn từ Long Hồ đến Ba Si, Quốc lộ 53B cùng một số tuyến đường nội ô.

Thời gian có khả năng xuất hiện ngập từ 4 giờ đến 7 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ hằng ngày, tùy từng vị trí. Độ sâu ngập phổ biến từ 0,4 đến 0,5m và có thể tăng theo diễn biến thủy triều.

canh bao ngap lut vung trung thap do trieu cuong tai vinh long hinh anh 2
Nước ngập khu vực phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở cấp độ 2. Ngập lụt có thể ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội tại những khu vực trũng thấp ven sông.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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