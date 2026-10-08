Cha mẹ ở đâu khi con mang dao ra đường gây tội ác?

Sách giáo khoa Tiếng Việt bậc tiểu học có nhiều nội dung quá sức học sinh?

VOV.VN - Một số ngữ liệu, cách diễn đạt và câu hỏi trong SGK Tiếng Việt bậc tiểu học đang gây khó cho học sinh, trong khi nhiều tác phẩm quen thuộc lại bị thay đổi vị trí hoặc không còn. Vì thế, cần rà soát làm rõ nên chỉnh sửa, bổ sung và kế thừa những gì từ SGK cũ.