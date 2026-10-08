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Cha mẹ ở đâu khi con mang dao ra đường gây tội ác?
Thứ Năm, 08:44, 08/10/2026

Cha mẹ ở đâu khi con mang dao ra đường gây tội ác?

VOV.VN - Sáng 6/10, TAND TP. Đồng Nai đã xét xử công khai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 mẹ con trong một gia đình tử vong, người chồng bị thương nặng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP. Đồng Nai. Từ bi kịch này, trách nhiệm giáo dục, đồng hành với con của cha mẹ cần được nhìn nhận nghiêm túc.

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PV/VOV2

 

 

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