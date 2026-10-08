Cha mẹ ở đâu khi con mang dao ra đường gây tội ác?

VOV.VN - Sáng 6/10, TAND TP. Đồng Nai đã xét xử công khai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 mẹ con trong một gia đình tử vong, người chồng bị thương nặng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP. Đồng Nai. Từ bi kịch này, trách nhiệm giáo dục, đồng hành với con của cha mẹ cần được nhìn nhận nghiêm túc.
VOV.VN - Theo dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, từ năm 2027 các trường không còn sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để cộng điểm khuyến khích như hiện nay. Tuy nhiên, IELTS vẫn có thể được sử dụng theo những cách khác trong tuyển sinh, tùy phương án của từng trường.
VOV.VN - Một số ngữ liệu, cách diễn đạt và câu hỏi trong SGK Tiếng Việt bậc tiểu học đang gây khó cho học sinh, trong khi nhiều tác phẩm quen thuộc lại bị thay đổi vị trí hoặc không còn. Vì thế, cần rà soát làm rõ nên chỉnh sửa, bổ sung và kế thừa những gì từ SGK cũ.
VOV.VN - Cục Quản lý chất lượng vừa công bố 17 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo các bộ tiêu chuẩn nước ngoài, trong đó có nhiều trường được kiểm định bởi từ 2 tổ chức quốc tế trở lên.