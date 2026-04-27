“Chạm 2026” thắp sáng tri thức pháp luật, nối dài yêu thương nơi vùng cao

Chương trình “Chạm 2026” do Liên chi Đoàn Khoa Pháp luật Quốc tế (Trường Đại học Luật Hà Nội) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã đồng hành, hỗ trợ tổ chức. Gần 200 học sinh tiểu học đã được tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức trực quan như tiểu phẩm, trò chơi, giúp kiến thức trở nên gần gũi, dễ tiếp cận.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, chương trình còn chú trọng công tác an sinh xã hội. Hai căn nhà tình thương với tổng trị giá 140 triệu đồng đã được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần giúp các em ổn định chỗ ở, yên tâm học tập. Ngoài ra, nhiều phần quà thiết thực cũng được gửi đến học sinh và người dân, cùng với nguồn hỗ trợ xây dựng tủ sách cho trường Tiểu học Nguyên Phúc nhằm khuyến khích văn hóa đọc.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Ban tổ chức cho biết “Chạm 2026” hướng tới việc dùng tri thức và sự sẻ chia để tác động tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ông Nguyễn Việt Hà - Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp cho biết: “Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, thiết thực. Thông qua Chương trình, sẽ góp phần trang bị cho các em học sinh những kỹ năng cần thiết và kiến thức pháp luật cơ bản, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ người dân trên địa bàn xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần sẻ chia khó khăn và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng”.

Đại diện chính quyền địa phương đánh giá, đây là hoạt động thiết thực, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn tạo động lực lâu dài để người dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Những hoạt động như phiên chợ 0 đồng, trao tặng nhu yếu phẩm cũng góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

“Chạm 2026” được kỳ vọng sẽ tiếp tục được nhân rộng, trở thành cầu nối giữa các tổ chức, đơn vị và địa phương, mang lại nhiều giá trị bền vững cho các khu vực còn khó khăn.

