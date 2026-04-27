“Chạm 2026” thắp sáng tri thức pháp luật, nối dài yêu thương nơi vùng cao

Thứ Hai, 13:24, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chương trình “Chạm 2026” vừa được tổ chức tại xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên đã mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh, người dân địa phương.

Chương trình “Chạm 2026” do Liên chi Đoàn Khoa Pháp luật Quốc tế (Trường Đại học Luật Hà Nội) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã đồng hành, hỗ trợ tổ chức. Gần 200 học sinh tiểu học đã được tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức trực quan như tiểu phẩm, trò chơi, giúp kiến thức trở nên gần gũi, dễ tiếp cận.

cham 2026 thap sang tri thuc phap luat, noi dai yeu thuong noi vung cao hinh anh 1
Chương trình đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 nhà tình thương tại xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên trị giá 140 triệu đồng.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, chương trình còn chú trọng công tác an sinh xã hội. Hai căn nhà tình thương với tổng trị giá 140 triệu đồng đã được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần giúp các em ổn định chỗ ở, yên tâm học tập. Ngoài ra, nhiều phần quà thiết thực cũng được gửi đến học sinh và người dân, cùng với nguồn hỗ trợ xây dựng tủ sách cho trường Tiểu học Nguyên Phúc nhằm khuyến khích văn hóa đọc.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Ban tổ chức cho biết “Chạm 2026” hướng tới việc dùng tri thức và sự sẻ chia để tác động tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ông Nguyễn Việt Hà - Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp cho biết: “Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, thiết thực. Thông qua Chương trình, sẽ góp phần trang bị cho các em học sinh những kỹ năng cần thiết và kiến thức pháp luật cơ bản, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ người dân trên địa bàn xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần sẻ chia khó khăn và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng”.

cham 2026 thap sang tri thuc phap luat, noi dai yeu thuong noi vung cao hinh anh 2
Ông Nguyễn Việt Hà - Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp phát biểu tại sự kiện.

Đại diện chính quyền địa phương đánh giá, đây là hoạt động thiết thực, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn tạo động lực lâu dài để người dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Những hoạt động như phiên chợ 0 đồng, trao tặng nhu yếu phẩm cũng góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

“Chạm 2026” được kỳ vọng sẽ tiếp tục được nhân rộng, trở thành cầu nối giữa các tổ chức, đơn vị và địa phương, mang lại nhiều giá trị bền vững cho các khu vực còn khó khăn.

 

DJI_0569.JPG

Thái Nguyên bứt phá thu hút đầu tư từ cải cách thực chất

VOV.VN - Hơn 5,7 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới chỉ trong quý I/2026, đưa Thái Nguyên trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Đằng sau con số này không chỉ là lợi thế vị trí hay hạ tầng, mà là kết quả của quá trình cải cách môi trường đầu tư theo hướng thực chất, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Ánh Phương/VOV.VN
Giữ rừng mùa hanh khô ở Thái Nguyên

Giữ rừng mùa hanh khô ở Thái Nguyên

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, thời tiết hanh khô kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tại Thái Nguyên luôn ở mức cao. Trước thực tế này, từ người dân đến lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đều chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy ngay từ cơ sở.

Cơ hội việc làm cho hàng chục nghìn lao động Thái Nguyên và các địa phương lân cận

Cơ hội việc làm cho hàng chục nghìn lao động Thái Nguyên và các địa phương lân cận

VOV.VN - Diễn ra sôi động từ sáng 10/4, ngày hội việc làm tỉnh Thái Nguyên năm 2026 được kỳ vọng tạo "cú hích" kết nối cung - cầu lao động, mở ra nhiều cơ hội việc làm thiết thực cho học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn.

Thái Nguyên công nhận làng nghề cho vùng trồng chè Shan Tuyết cổ

Thái Nguyên công nhận làng nghề cho vùng trồng chè Shan Tuyết cổ

VOV.VN - Thái Nguyên đã công bố quyết định công nhận làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc tại xã Đồng Phúc, sự kiện khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời của một vùng chè đặc sản nổi tiếng.

