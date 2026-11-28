Khoảng 16h30 ngày 28/11, một vụ cháy xảy ra tại kho chứa vải ở khu vực Đền Rồng, tổ dân phố Đình Bảng, phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh. Lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) đã điều động 2 xe chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Từ Sơn và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tiên Sơn, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cùng với đó, lực lượng chức năng thông báo Công an phường Từ Sơn và Điện lực Từ Sơn phối hợp triển khai các biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra cháy.

UBND phường Từ Sơn cũng huy động Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh, trật tự và hỗ trợ công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng dập lửa tại kho vải ở phường Từ Sơn

Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Các cơ quan chức năng đồng thời xác minh chủ sở hữu kho vải, rà soát và thống kê thiệt hại về người, tài sản.