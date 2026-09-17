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TP.HCM hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân vụ hỏa hoạn tại phường Chợ Lớn

Thứ Năm, 19:40, 17/09/2026
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VOV.VN - Sau vụ cháy nghiêm trọng tại phường Chợ Lớn rạng sáng 17/9, lãnh đạo TP.HCM đã đến bệnh viện thăm các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung cứu chữa, hỗ trợ chi phí điều trị và khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Trưa 17/9, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phạm Minh Tuấn dẫn đầu đã đến thăm, động viên các nạn nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Chợ Lớn rạng sáng cùng ngày, khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.

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Lãnh đạo TP.HCM lắng nghe chia sẻ của các nạn nhân vụ cháy.

Tại Bệnh viện Trưng Vương, đoàn thăm hỏi bà N.T.T (66 tuổi), đang điều trị tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ. Bà T. cho biết đã sinh sống tại căn nhà xảy ra cháy hơn 10 năm và vẫn còn lo lắng cho người thân.

Lãnh đạo TP.HCM chia sẻ, động viên bệnh nhân, đồng thời làm việc với đội ngũ y bác sĩ về tình hình điều trị, đề nghị tập trung tối đa nguồn lực cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đoàn tiếp tục thăm 4 nạn nhân đang điều trị, trong đó có trường hợp phải thở máy và các ca bỏng nặng. Lãnh đạo TP.HCM động viên bệnh nhân yên tâm điều trị, đồng thời ghi nhận nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ trong cấp cứu và chăm sóc người bị nạn.

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Đoàn công tác đến thăm từng giường bệnh.

Sau đó, đoàn đến hiện trường vụ cháy, làm việc với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu rà soát hoàn cảnh các gia đình nạn nhân, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, đồng thời theo dõi sát tình hình điều trị và chi phí y tế để kịp thời hỗ trợ.

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Tại hiện trường vụ cháy, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo ban đầu, căn nhà xảy ra cháy tại số 101/11 Phạm Hữu Chí có kết cấu 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và sân thượng, vừa để ở vừa sử dụng tầng trệt làm nơi để xe máy (xe xăng và xe điện), tổng diện tích khoảng 200m². Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 7 người đang ngủ nên phát hiện muộn.

Vụ cháy được cảnh sát khống chế lúc 2 giờ 6 phút và dập tắt hoàn toàn lúc 2 giờ 36 phút. Hậu quả khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương, trong đó có các ca bỏng nặng và phải thở máy.

Công an tiếp tục bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy; chính quyền địa phương đang phối hợp thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

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Bốn nạn nhân trong vụ cháy ở TP.HCM đều bị bỏng hô hấp

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị cho 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà tại phường Chợ Lớn (TP.HCM), trong đó một người bị bỏng khoảng 30% diện tích cơ thể và một bệnh nhi 14 tuổi bỏng khoảng 45%. Cả 4 bệnh nhân đều bị bỏng hô hấp.

Ngọc Xuân/VOV-TPHCM
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