Theo hình ảnh ghi nhận từ camera an ninh, ban đầu một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa khu vực kho chứa nguyên liệu nhà máy giấy. Vài phút sau, lực lượng chữa cháy tại chỗ tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bén vào giấy nguyên liệu, bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng.

Lửa bùng phát dữ dội khu vực kho chứa nguyên liệu

Khoảng 15 phút sau khi phát hiện cháy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa.

Đại tá Lê Đức Bảy- Phó giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy chữa cháy cho biết, Công an thành phố đã huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa.

Lực lượng chữa cháy chia thành nhiều mũi tiếp cận, khoanh vùng, cô lập khu vực cháy rộng khoảng 20.000 m2, ngăn lửa lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu văn phòng công ty.

Một người thuộc lực lượng chữa cháy tại chỗ bị thương.

Đến rạng sáng nay 20/11, công tác dập lửa bên trong khu vực kho nguyên liệu vẫn tiếp tục. Một người thuộc lực lượng chữa cháy tại chỗ của nhà máy bị thương, được đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng chưa phát hiện người mắc kẹt bên trong.

Nhà máy giấy này nằm ven sông Hậu, thuộc địa phận tỉnh Hậu Giang trước khi sáp nhập vào thành phố Cần Thơ.