Từ ký ức tuổi 11, tìm thấy hài cốt liệt sĩ sau 53 năm và mảnh nhựa chữ “Anh Luân"

Ngày 19/9, tại thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành phối hợp với Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk quy tập một hài cốt liệt sĩ.

Bà Trịnh Thị Vân (ngoài cùng bên trái) người sinh ra và lớn lên tại thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ), nay là thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp thông tin quan trọng để quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Người cung cấp thông tin quan trọng giúp lực lượng chức năng tìm thấy phần mộ là bà Trịnh Thị Vân, sinh năm 1962, người sinh ra và lớn lên tại thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ), nay là thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk.

Theo lời kể của bà Vân, khoảng năm 1973, khi bà 11 tuổi, trong một trận đánh giữa ta và địch, một chiến sĩ bộ đội hy sinh. Bà cùng mẹ ruột đã chôn cất người lính cách nhà khoảng 70m. Phần mộ nằm gần một bụi tre, bên cạnh một hầm chiến đấu cá nhân và khu vực tăng gia sản xuất của lực lượng cách mạng.

Đội K51 cùng lực lượng địa phương tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Hơn 50 năm trôi qua, vị trí ngôi mộ và ký ức về người lính vẫn được bà Vân lưu giữ. Đầu tháng 9/2026, khi Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tuyên truyền rộng rãi, bà cung cấp thông tin cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành và Đội K51.

Từ lời kể của nhân chứng, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, khảo sát, đối chiếu thông tin và hiện trường. Quá trình tìm kiếm sau đó đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Mảnh nhựa ghi dòng chữ "Anh Luân" còn rõ nét, một số thông tin khác liên quan đến đơn vị đóng quân nhưng đã phai mờ, được chôn cất cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Tại khu vực quy tập, lực lượng chức năng tìm thấy phần xương, răng của liệt sĩ đã hóa thổ, không còn điều kiện lấy mẫu giám định ADN. Nhiều di vật được phát hiện gồm: áo bộ đội, ví da, võng dù, tăng, dây dù, pin, vỏ đạn...

Đáng chú ý, trong số các di vật có một mảnh nhựa được ghi bằng bút bi dòng chữ “Anh Luân” còn rõ nét. Bên dưới còn có những dòng chữ khác, trong đó có thông tin liên quan đến nơi đóng quân nhưng đã phai mờ. Những di vật này cùng lời kể của nhân chứng là căn cứ quan trọng để lực lượng chức năng xác định và tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Đội quy tập thắp nén hương trước khi đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Thành. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Hiện hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo quản tại Phòng thờ Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, chờ tổ chức Lễ truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là hài cốt liệt sĩ thứ 34 được đội quy tập trong và ngoài nước kể từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hiện hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo quản tại Phòng thờ Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, chờ tổ chức Lễ truy điệu và an táng trong thời gian tới. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Thượng tá Nguyễn Văn Từ mong muốn nhân dân, cựu chiến binh và những người từng chiến đấu, sinh sống tại khu vực thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành, nếu có thêm thông tin về người lính có tên “Anh Luân”, đơn vị, quê quán, cung cấp cho cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh, sớm xác định danh tính liệt sĩ.