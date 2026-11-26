Theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực U Minh, con chó nghi mắc bệnh dại này nặng khoảng 18kg, thuộc hộ gia đình ông Lâm Hồng Sơn (ngụ ấp Cái Tàu, xã U Minh).

Trong hai ngày 23 và 24/11, con chó bỗng dưng có biểu hiện hung dữ bất thường, chạy rông từ ấp Cái Tàu (xã U Minh) sang ấp 9 (xã Nguyễn Phích) và cắn 7 người dân bị thương.

Đại diện cơ quan chức năng thăm hỏi nạn nhân bị chó cắn.

Sau khi con vật cắn người tại xã Nguyễn Phích, người dân địa phương đã vây đập chết và ném xác con chó xuống sông. Lực lượng thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy xác con vật, do đó chưa thể lấy mẫu xét nghiệm để xác định chính xác bệnh dại.

Bước đầu cơ quan chức năng nghi ngờ chó cắn người bị bệnh dại, có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Cả 7 nạn nhân bị chó cắn đều đã được khuyến cáo đưa đến cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm thuốc phòng dại.

Hiện lực lượng chức năng đang truy vết toàn bộ số chó, mèo từng tiếp xúc hoặc bị con chó nghi dại này cắn để yêu cầu chủ nuôi xích nhốt, theo dõi. Đồng thời, ngành thú y tiến hành rà soát tổng đàn chó, mèo tại hai xã cùng các khu vực giáp ranh để tiêm phòng bao vây; bố trí hóa chất tiêu độc khử trùng tại hộ nuôi cũng như dọc tuyến đường con chó đã di chuyển.