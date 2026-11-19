Không khí tiết Tiếng Việt của lớp 1A3, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Thanh trở nên sôi nổi hẳn lên nhờ những hình ảnh trực quan, âm thanh sinh động cùng các trò chơi tương tác ngay trên màn hình. Thay vì chỉ nghe giảng và nhìn trang sách một chiều, các em nhỏ được thỏa sức quan sát, lắng nghe và trực tiếp bấm chọn tham gia bài học.

Những kiến thức vốn khô khan, trừu tượng bỗng trở nên gần gũi, dễ hiểu, thắp lên sự hào hứng trong từng ánh mắt học trò. Cô giáo Nguyễn Thị Lại, giáo viên nhà trường chia sẻ, với học sinh đầu cấp, khả năng tiếp thu còn phụ thuộc rất nhiều vào hình ảnh và trải nghiệm trực quan. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ làm phong phú cách truyền đạt, mà còn giúp giáo viên chủ động thiết kế bài giảng sát với năng lực của từng nhóm học sinh.

Công nghệ trở thành "cánh tay nối dài" hỗ trợ đắc lực giúp người thầy có thêm không gian sáng tạo; học sinh có thêm cơ hội chủ động khám phá tri thức.

"Nhờ có công nghệ mà giáo viên chúng tôi có thêm nhiều phương tiện để thiết kế những bài học trực quan, sinh động và hấp dẫn. Thay vì chỉ sử dụng những hình ảnh tư liệu trong sách giáo khoa thì giáo viên có thể chủ động tạo ra các học liệu phù hợp với từng bài học, với từng đối tượng học sinh. Còn đối với học sinh thì công nghệ giúp cho các em được nhìn thấy, được nghe thấy cũng như là được tham gia các trò chơi tương tác, giúp cho kiến thức đối với các em trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn và tạo hứng thú cho các em", cô Lại cho biết.

Không chỉ ở các lớp đầu cấp, công nghệ đã được vận dụng linh hoạt vào từng môn học. Với môn Toán, học sinh được quan sát hình khối và thực hành qua các bài tập trực quan; môn Tiếng Việt có hình ảnh, âm thanh hỗ trợ luyện đọc, ghép vần.

Chuyển đổi số đang từng bước tạo ra những thay đổi lớn trong ngành giáo dục tỉnh Điện Biên.

Còn ở các môn Khoa học, Lịch sử hay Địa lý, những thước phim tư liệu, video và bản đồ số giúp các em dễ dàng hình dung về thế giới tự nhiên hay các sự kiện lịch sử. Thông qua trò chơi tương tác và kho học liệu phong phú trên Internet, học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều mà được chủ động khám phá và trải nghiệm.

"Em thích nhất khi học là có những hình ảnh, video và các thiết bị công nghệ. Những bài học trong sách trở nên sinh động và dễ nhớ bài hơn. Có những điều trước đây em chỉ có thể đọc và tưởng tượng, nhưng bây giờ em có thể được nhìn thấy, tương tác và tự mình khám phá", em Trịnh Anh Vũ, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Thanh chia sẻ.

Đối với bậc trung học cơ sở – đặc biệt là học sinh lớp 9 trước ngưỡng cửa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, việc khai thác học liệu trên Internet mang lại hiệu quả thiết thực. Công nghệ giúp các em mở rộng không gian tri thức, chủ động tìm kiếm tài liệu ôn tập, luyện giải bài tập và củng cố những phần kiến thức còn hổng. Qua đó, học sinh không chỉ vượt qua áp lực thi cử mà còn rèn luyện kỹ năng tự học, biết chắt lọc thông tin để vững vàng bước vào bậc học cao hơn.

"Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong bài học giúp chúng em chủ động tìm hiểu những video, bài giảng, các tư liệu có sẵn trên Internet, giúp chúng em rèn luyện khả năng công nghệ cũng như tăng sức hấp dẫn trong quá trình học tập", em Ngô Gia Linh, học sinh lớp 9D4, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Thanh chia sẻ.

Hiện nay 100% cán bộ quản lý, giáo viên tại Điện Biên đã được tập huấn chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ trong giảng dạy.

Tuy nhiên, để công nghệ thực sự phát huy hiệu quả, yếu tố quyết định vẫn nằm ở năng lực và sự chủ động của đội ngũ giáo viên. Bởi thiết bị hiện đại hay kho học liệu phong phú chỉ phát huy giá trị khi được người thầy khai thác đúng mục đích, gắn với đặc thù từng môn học và khả năng tiếp thu của học sinh.

Cô Đỗ Thị Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Thanh cho biết, tại nhà trường, việc nâng cao kỹ năng số cho giáo viên được chú trọng thông qua sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm khai thác phần mềm và tự xây dựng học liệu. Với quy mô 44 lớp, hơn 1.660 học sinh, đến nay 100% giáo viên nhà trường đã sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy. Không chỉ dừng lại ở bục giảng, công nghệ cũng đang được ứng dụng mạnh mẽ vào công tác quản trị, điều hành, tạo bước chuyển mới trong mọi hoạt động của nhà trường.

"Trong dạy học thì giáo viên sẽ tăng cường sử dụng bài giảng điện tử, học liệu số, các phần mềm hỗ trợ và từng bước ứng dụng AI vào từng bài dạy. Trong quản lý, nhà trường đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu, xử lý văn bản và trao đổi công việc trên môi trường số. Điều chúng tôi thấy rõ nhất đó là sự thay đổi trong cách dạy và cách học. Giáo viên có thêm công cụ để thiết kế bài dạy linh hoạt, sinh động, học sinh hứng thú và được tương tác chủ động trong quá trình học tập", cô Thọ cho biết.

Từ thực tiễn ở từng lớp học, chuyển đổi số nay đã lan tỏa mạnh mẽ trên quy mô toàn ngành Giáo dục Điện Biên. Trong năm học 2026–2027, toàn tỉnh có tới 7.289 lớp với hơn 207.000 học sinh, học viên; 100% cơ sở giáo dục vận hành hiệu quả phần mềm quản lý, hồ sơ điện tử, học bạ số; cùng 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ trong giảng dạy.

Có thể thấy, khi công nghệ trở thành "cánh tay nối dài" hỗ trợ đắc lực, người thầy có thêm không gian sáng tạo, còn học sinh có thêm hàng ngàn cơ hội chủ động khám phá tri thức. Từ những đổi mới đồng bộ từ quản lý đến bục giảng, ngành giáo dục Điện Biên đang tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng đào tạo, thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa các vùng miền trên vùng cao Tây Bắc.