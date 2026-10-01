Có phải trẻ cứ uống nhiều sữa là tốt?

Do lười ăn nên bữa cơm của bé Nguyễn Gia Bảo, 3 tuổi – con chị Nguyễn Thu Hà, ở phường Phương Liệt, Hà Nội thường kết thúc bằng một hộp sữa. Lo con ăn không đủ no, chị thường cho con uống sữa thay cơm. Sáng ngủ dậy 1 hộp, giữa buổi 1 hộp, trước giờ ngủ trưa và buổi tối lại tiếp tục uống. Có ngày cậu bé uống tới 5-6 hộp sữa. Chẳng thế mà thùng sữa chị mua chỉ vài ngày là hết.

Và, không chỉ có một loại sữa, mùa đông chị cho con uống sữa bột, còn mùa hè thì uống sữa tươi. Cứ loại sữa nào nổi tiếng chị đều mua về cho con uống. “Cháu thích uống sữa nên cứ không ăn được là tôi lại cho con uống. Tôi nghĩ sữa có nhiều dinh dưỡng, uống càng nhiều càng tốt nên con thích là cho uống. Tiền sữa cho con uống một tháng tốn kém lắm, một tháng tôi chi riêng vào tiền sữa của con cũng vài triệu đồng” – Chị Nguyễn Thu Hà cho biết.

Suy nghĩ của chị Nguyễn Thu Hà cũng giống nhiều mẹ đang nuôi con nhỏ. Sữa là thực phẩm bổ dưỡng nên cho con uống càng nhiều càng tốt. Nhất là khi con biếng ăn, sữa thường được coi là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi nhất. Chị Nguyễn Minh Anh ở phường Ba Đình cho biết, trung bình một ngày con chị uống hơn 1 lít sữa. “Mỗi ngày cháu uống uống khoảng 1 lít sữa. Có hôm cháu không ăn cơm nhưng vẫn uống đủ sữa nên tôi nghĩ không sao” – Chị Minh Anh nói. Uống nhiều sữa nhưng lại từ chối các thực phẩm khác, đã không ít lần con chị Hà và chị Minh Anh đã bị táo bón do thiếu chất.

Chia sẻ về điều này, TS.BS Phan Bích Nga – Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện dinh dưỡng, Bộ Y tế, Chủ tịch Chi hội Dinh dưỡng Nhi khoa cho rằng, sữa cũng giống như các thực phẩm khác, có những thành phần ưu điểm vượt trội nhưng chế độ ăn tốt nhất cho trẻ là chế độ ăn cân đối, đa dạng các loại thực phẩm.

TS.BS Phan Bích Nga – Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện dinh dưỡng, Bộ Y tế, Chủ tịch Chi hội Dinh dưỡng Nhi. Ảnh: BSCC.

“Với những trẻ đã ăn dặm, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị một ngày tối thiểu trẻ được ăn hơn 10 loại thực phẩm. Còn đối với trẻ lớn hơn ở độ tuổi học đường nên ăn từ 18 - 20 loại thực phẩm. Nếu trẻ ăn thiếu chất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển chiều cao, sức khỏe. Còn nếu thừa chất, trẻ có nguy cơ bị béo phì, mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa khi trưởng thành và thậm chí là vẫn ảnh hưởng đến cả phát triển chiều cao” – TS.BS Phan Bích Nga cho biết.

Sữa tươi có 2 loại: Thanh trùng và nguyên chất. Về năng lượng, đạm, sữa có thể cung cấp đủ. Nhưng nếu lạm dụng uống sữa thay cơm, hay thay thế các thực phẩm khác thì có nguy cơ thiếu sắt, thiếu máu và vitamin C, ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng miễn dịch, phát triển trí tuệ và chiều cao của trẻ.

Điển hình mới đây có trường hợp một bé trai 4 tuổi ở tỉnh Đồng Nai bị suy gan, suy thận, rơi vào nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng xuất phát từ nguyên nhân ăn uống không hợp lý, uống sữa tươi quá nhiều thay bữa chính.

“Những năm 2016, Viện dinh dưỡng, Bộ Y tế đã có các khuyến nghị về dùng sữa cho trẻ. Trẻ hơn 2 tuổi có thể dùng 4 đơn vị sữa/ngày (tương ứng với 400 ml sữa) hoặc là chúng ta có thể đổi một phần, một phần chúng ta dùng sữa tươi một phần chúng ta dùng sữa chua (100 ml sữa tươi tương ứng khoảng độ 100 gram sữa chua). Trẻ từ 3-5 tuổi dùng 400ml sữa/ngày, còn trẻ hơn 6 tuổi có thể dùng tối đa từ 500-600ml sữa/ngày” – TS.BS Phan Bích Nga khuyến cáo.

Ngoài việc cho trẻ uống đủ sữa theo khuyến cáo, cha mẹ nên theo dõi chế độ ăn của trẻ, đảm bảo trẻ ăn uống đủ chất. Nếu trẻ lười ăn, chậm phát triển thì đưa trẻ đến khám chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn kịp thời.