Công an TP.HCM ra mắt tổ xử lý tin khẩn cấp, đưa tổng đài 113 gần dân hơn

Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.HCM có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin qua tổng đài 113 và 114, phân loại, chuyển xử lý tin báo về an ninh, trật tự, sự cố cháy, nổ; đồng thời hỗ trợ theo dõi, điều phối lực lượng xử lý theo chức năng.

Nghi thức ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Mô hình nhằm tăng cường phối hợp giữa lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an cơ sở cùng các đơn vị liên quan, bảo đảm thông tin được tiếp nhận kịp thời, xử lý đúng chức năng, thẩm quyền.

Trọng tâm trước mắt là nâng cao hiệu quả hoạt động của tổng đài 113, làm cho đầu số này quen thuộc trở lại với người dân, để khi gặp tình huống khẩn cấp người dân nhớ và gọi ngay đến 113.

Công an TP.HCM ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy và giới thiệu Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an thành phố. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Thông qua hoạt động của Tổ, Công an TP.HCM sẽ đánh giá quy trình vận hành, điều kiện kỹ thuật và khả năng phối hợp giữa các đơn vị. Đây là bước chuẩn bị để tiến tới triển khai đề án tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 theo Quyết định 1166 ngày 29/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng ngày, Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an TP.HCM ra mắt nhằm tập hợp cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, năng lực và đam mê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Câu lạc bộ tạo môi trường trao đổi chuyên môn, đề xuất sáng kiến, nghiên cứu các giải pháp ứng dụng vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.

Không gian nơi làm việc của Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh việc ra mắt hai mô hình là bước cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại tá Trần Hồng Minh yêu cầu ngay sau lễ ra mắt, cả hai mô hình phải đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả, hướng đến các sản phẩm, kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng công an thành phố.

Ông cũng đề nghị các thành viên phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, gắn trách nhiệm cá nhân với từng nhiệm vụ cụ thể; đề xuất ý tưởng và theo đuổi đến cùng các chương trình hành động để tạo ra kết quả thiết thực.