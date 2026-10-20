English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an TP.HCM ra mắt tổ xử lý tin khẩn cấp, đưa tổng đài 113 gần dân hơn

Thứ Ba, 12:52, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 20/10, Công an TP.HCM ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy và giới thiệu Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an thành phố.

Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.HCM có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin qua tổng đài 113 và 114, phân loại, chuyển xử lý tin báo về an ninh, trật tự, sự cố cháy, nổ; đồng thời hỗ trợ theo dõi, điều phối lực lượng xử lý theo chức năng.

cong an tp.hcm ra mat to xu ly tin khan cap, dua tong dai 113 gan dan hon hinh anh 1
Nghi thức ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Mô hình nhằm tăng cường phối hợp giữa lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an cơ sở cùng các đơn vị liên quan, bảo đảm thông tin được tiếp nhận kịp thời, xử lý đúng chức năng, thẩm quyền.

Trọng tâm trước mắt là nâng cao hiệu quả hoạt động của tổng đài 113, làm cho đầu số này quen thuộc trở lại với người dân, để khi gặp tình huống khẩn cấp người dân nhớ và gọi ngay đến 113.

cong an tp.hcm ra mat to xu ly tin khan cap, dua tong dai 113 gan dan hon hinh anh 2
Công an TP.HCM ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy và giới thiệu Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an thành phố. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Thông qua hoạt động của Tổ, Công an TP.HCM sẽ đánh giá quy trình vận hành, điều kiện kỹ thuật và khả năng phối hợp giữa các đơn vị. Đây là bước chuẩn bị để tiến tới triển khai đề án tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 theo Quyết định 1166 ngày 29/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng ngày, Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an TP.HCM ra mắt nhằm tập hợp cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, năng lực và đam mê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Câu lạc bộ tạo môi trường trao đổi chuyên môn, đề xuất sáng kiến, nghiên cứu các giải pháp ứng dụng vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.

cong an tp.hcm ra mat to xu ly tin khan cap, dua tong dai 113 gan dan hon hinh anh 3
Không gian nơi làm việc của Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh việc ra mắt hai mô hình là bước cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại tá Trần Hồng Minh yêu cầu ngay sau lễ ra mắt, cả hai mô hình phải đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả, hướng đến các sản phẩm, kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng công an thành phố.

Ông cũng đề nghị các thành viên phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, gắn trách nhiệm cá nhân với từng nhiệm vụ cụ thể; đề xuất ý tưởng và theo đuổi đến cùng các chương trình hành động để tạo ra kết quả thiết thực.

qq.jpg

Công an TP.HCM ra mắt bộ phận một cửa: Chuyển từ quản lý sang phục vụ hành chính

VOV.VN - Không còn cảnh người dân xếp hàng chờ đợi, mỗi hồ sơ giờ đây được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, minh bạch. Mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Công an TP.HCM đang tạo ra hình ảnh mới: lực lượng công an gần dân hơn, phục vụ tận tâm hơn và chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số vì nhân dân.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an TP.HCM chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm trước 62 cổng trường
Công an TP.HCM chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm trước 62 cổng trường

VOV.VN - Còn khoảng 62 trường học, tập trung chủ yếu khu vực trung tâm TP.HCM vẫn còn tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và các tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè. Thông tin được Công an TP.HCM cung cấp tại họp báo Kinh tế - Xã hội chiều 1/10.

Công an TP.HCM chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm trước 62 cổng trường

Công an TP.HCM chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm trước 62 cổng trường

VOV.VN - Còn khoảng 62 trường học, tập trung chủ yếu khu vực trung tâm TP.HCM vẫn còn tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và các tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè. Thông tin được Công an TP.HCM cung cấp tại họp báo Kinh tế - Xã hội chiều 1/10.

Công an xử lý người đăng clip dàn dựng cảnh dùng dao cướp nhẫn ở TP.HCM
Công an xử lý người đăng clip dàn dựng cảnh dùng dao cướp nhẫn ở TP.HCM

VOV.VN - Cơ quan công an đang làm việc với một phụ nữ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, TP.HCM đã dàn dựng clip giả bị 2 người đàn ông dùng dao đe dọa, cướp giật 2 chiếc nhẫn rồi đăng tải lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Công an xử lý người đăng clip dàn dựng cảnh dùng dao cướp nhẫn ở TP.HCM

Công an xử lý người đăng clip dàn dựng cảnh dùng dao cướp nhẫn ở TP.HCM

VOV.VN - Cơ quan công an đang làm việc với một phụ nữ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, TP.HCM đã dàn dựng clip giả bị 2 người đàn ông dùng dao đe dọa, cướp giật 2 chiếc nhẫn rồi đăng tải lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Công an TP.HCM bắt giữ 17 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá
Công an TP.HCM bắt giữ 17 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc và 15 đối tượng khác trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá lớn để điều tra về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". 

Công an TP.HCM bắt giữ 17 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá

Công an TP.HCM bắt giữ 17 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc và 15 đối tượng khác trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá lớn để điều tra về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". 

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục