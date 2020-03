Cuộc sống cư dân chung cư phong tỏa ở TPHCM không bị đảo lộn

Sau vài ngày thực hiện phong toả nhiều chung cư tại TPHCM do phát hiện các trường hợp tiếp xúc với người dương tính với virus SARS-CoV-2, hiện nay cuộc sống và sinh hoạt của người dân tại những chung cư này không có nhiều xáo trộn, tâm lý người dân ổn định.

Toà T1A và T1B của chung cư M-One Nam Sài Gòn (quận 7, TPHCM) bị phong toả tầng 23 kể từ ngày 19/3

Tại chung cư M-One Nam Sài Gòn (phường Tân Kiểng, Quận 7), khu vực sân chung vắng người. Tại khu vực thang máy, Ban quản lý chung cư dán thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, dung dịch sát khuẩn được treo ngay cửa ra vào kèm theo khuyến cáo đảm bảo an toàn. Ngay trong chung cư, người dân chấp hành việc đeo khẩu trang khá nghiêm túc.



Ông Nguyễn Thành Tiến, đại diện Ban quản lý chung cư M-One Nam Sài Gòn cho biết sau khi cơ quan chức năng xác định có cư dân dương tính với virus SARS-CoV2 sinh sống tại tầng 23 toà nhà T1A và T1B, toàn bộ các căn hộ tại tầng này bị phong toả từ ngày 19/3, không ai được ra khỏi nơi ở trong vòng 14 ngày. Việc tiếp tế thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho những người này được thực hiện chu đáo.

Toà nhà A1, chung cư The Gold View (Quận 4, TPHCM) bị phong toả tầng 29

Ông Nguyễn Văn Hải, người dân chung cư M-One Nam Sài Gòn nhận xét, tuy không khí có phần trầm lắng nhưng những sinh hoạt thiết yếu của người dân như đặt hàng online, tập thể dục...gần như bình thường.

Còn tại Quận 4, từ ngày 21/3, chính quyền địa phương cũng thực hiện phong toả đối với các căn hộ tầng 29 toà nhà A1, chung cư The Gold View (phường 1) do có người tiếp xúc với trường hợp dương tính với virus SARS-CoV2. Cơ quan y tế đã phun khử khuẩn sảnh, thang máy và các khu vực công cộng. Ghi nhận tại khu vực sảnh tiếp tân toà nhà A1, chung cư The Gold View, rào chắn được dựng lên ngay lối ra vào để hạn chế những người không liên quan tiếp cận khu vực phong toả.

Bà Trần Thị Dung, người dân toà nhà B2 cho biết, cư dân các toà nhà khác không hoang mang, không đảo lộn sinh hoạt so với thường ngày. Mọi người tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch được khuyến cáo. Chính quyền địa phương thực hiện chu đáo việc chăm lo đời sống cho người dân tại toà nhà bị phong toả.

Liên quan đến dịch Covid-19, các chung cư bị phong toả tại TPHCM còn có The Ascent (Quận 2); khu B, toà T4 chung cư Masteri Thảo Điền (Quận 2); khu A toà Central 2 thuộc Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh)./.