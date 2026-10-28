Cứu sống 4 ngư dân gặp nạn, trôi dạt trên vùng biển Đồ Sơn

Khoảng 7h30 sáng nay (28/10), Đồn Biên phòng Đồ Sơn (Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng) nhận được tin báo hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp từ anh Phạm Văn Dũng (sinh năm 1983, trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa), thuyền trưởng tàu cá HP-90314 TS.

Lúc này, tàu cá HP-90314 TS cùng 4 thuyền viên đang khai thác thủy sản tại vùng biển Đồ Sơn (cách tây nam đảo Dấu khoảng 4 hải lý) thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn khiến lưới quấn vào chân vịt không di chuyển được. 4 thuyền viên trên tàu bị rơi xuống biển, trôi dạt và đối mặt với nguy cơ đuối nước. Trước tình thế nguy cấp, thuyền trưởng đã lập tức phát tín hiệu cầu cứu.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Đồ Sơn tiếp cận hiện trường, đưa các thuyền viên gặp nạn lên bờ an toàn

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã điều động xuồng cùng 4 cán bộ tiếp cận hiện trường, kích hoạt phương án cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.

Đến 8h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ của Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt thành công toàn bộ 4 thuyền viên đưa lên xuồng và cập bến an toàn. Đơn vị phối hợp Trung tâm Y tế Đồ Sơn khám sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân; đồng thời lai dắt tàu cá HP-90314 TS vào bờ an toàn.

Hiện, 3 thuyền đã ổn định sức khoẻ, 1 người đang được theo dõi và chăm sóc y tế

Hiện, sức khỏe 3 thuyền viên đã ổn định. Riêng thuyền viên Lê Văn N. (sinh năm 2000, trú tại phường Liên Hòa, thành phố Quảng Ninh) do bị sặc nước và có nguy cơ viêm phổi đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc y tế.