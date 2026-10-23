Bộ đội Biên phòng Cần Thơ cứu kịp thời 4 ngư dân gặp nạn trên biển

Trước đó, vào lúc 6h ngày 23/10, Đồn Biên phòng Trung Bình, thành phố Cần Thơ nhận được thông tin từ ông Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1982, trú tại ấp Cảng, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ), chủ phương tiện mang số hiệu CT-00787-TS, về việc tàu cá do ông Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1990, trú tại ấp Mỏ Ó, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ) làm thuyền trưởng đã cứu vớt 4 thuyền viên trôi dạt trên biển.

Tàu cá CT-00787-TS đưa 4 ngư dân gặp nạn vào bờ.

Bốn ngư dân được cứu gồm: Nguyễn Văn Hai (sinh năm 1982) làm thuyền trưởng, Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2003), Lê Văn Lượm (sinh năm 1990) và Bùi Minh Cảnh (sinh năm 2001), cùng trú tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (thuộc địa bàn đồn Biên phòng Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng quản lý).

Theo thông tin ban đầu, 4 ngư dân là thuyền viên trên phương tiện BTH-80712-TS. Trong quá trình hoạt động trên biển, do gặp sóng to, gió lớn, phương tiện bị chìm vào lúc 1h20' ngày 21/10, tại vị trí cách cảng cá Trần Đề khoảng 153 hải lý. Sau khi phát hiện các ngư dân gặp nạn, tàu cá CT-00787-TS đã tổ chức cứu vớt và đưa các thuyền viên vào bờ. Đến 12h45' ngày 23/10, tàu cập cầu cảng Hải đội Biên phòng, BĐBP thành phố Cần Thơ và bàn giao 4 ngư dân cho Đồn Biên phòng Trung Bình, BĐBP thành phố Cần Thơ.

Cán bộ trạm kiểm soát biên phòng Trần Đề, đồn Biên phòng Trung Bình, thành phố Cần Thơ tiếp nhận 4 ngư dân.

Biên phòng Trung Bình đã cử cán bộ, nhân viên quân y kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế cho các ngư dân. Qua thăm khám, chăm sóc sức khỏe cả 4 ngư dân đều khỏe mạnh.

Hiện Ban chỉ huy BĐBP thành phố Cần Thơ đang hoàn tất các thủ tục cần thiết và phối hợp với Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng để bàn giao các ngư dân về với gia đình.

Cán bộ đồn Biên phòng Trung Bình nắm bắt thông tin nguyên nhân tàu cá gặp nạn từ các ngư dân.