Đà Nẵng quy hoạch, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai

Trước những ngày dự báo miền Trung xảy ra mưa lớn, xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khu dân cư Loong Póc thuộc thôn Tak Lũ để bố trí cho các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở. Sau những đợt mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng cuối năm 2025, việc di dời người dân đến nơi an toàn trở thành nhiệm vụ cấp thiết của địa phương.

Khu dân cư Loong Póc có diện tích khoảng 2,5 ha được đầu tư gần 20 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng, gồm san nền, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước và điện.

“Tôi rất an tâm, được lên ở trên đây cũng an toàn. Ngày xưa ở làng cũ rất nguy hiểm, không biết sạt lở khi nào”, anh Hồ Văn Phương - một trong những người đầu tiên dọn về Khu tái định cư Loong Póc chia sẻ.

Các khu tái định cư gắn với đời sống văn hóa nhân dân, gắn với phong tục tập quán của bà con.

Cuối tháng 10 vừa qua, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về “Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 – 2036”. Theo đó, thành phố Đà Nẵng dành hơn 3.400 tỷ đồng sắp xếp, ổn định cho hơn 7.000 hộ dân ở miền núi, vùng thiên tai từ nay đến năm 2036.

Thành phố Đà Nẵng lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với đề án này. Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc bố trí, sắp xếp ổn định dân cư phải tập trung, có trọng điểm, đảm bảo kết cấu hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất để người dân đến nơi ở mới có điều kiện sống ổn định lâu dài.

“Sở phối hợp với các địa phương xây dựng chủ trương đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư quy trình hồ sơ, đảm bảo ghi vốn trong năm 2027 để thực hiện. Ngay từ đầu năm 2026, Sở đã bắt tay vào xây dựng dự toán để thực hiện. Qua đó, lựa chọn được đơn vị tư vấn có năng lực, tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm, lấy ý kiến cộng đồng, tham vấn cộng đồng, tổ chức lấy ý kiến của các địa phương, các chuyên gia. Nhìn chung, các khu tái định cư này sẽ được đầu tư đầy đủ các hạ tầng”, ông Trương Xuân Tý cho biết thêm.

Một khu tái định cư mới ở xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng

Tình hình địa chất tại các xã miền núi phía Tây Đà Nẵng được xác định ở mức báo động. Sau những đợt mưa lũ lịch sử 2025, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp đối với tình hình sụt lún có nguy cơ sạt lở tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của các địa phương là quỹ đất bằng rất hạn chế.

Từ thực tế ở xã Thạnh Mỹ, ông A Viết Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ đề nghị đối với các điểm dân cư mới phải tính đầy đủ đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, y tế, thông tin liên lạc, công trình phòng chống thiên tai và đất sản xuất.

“Việc bố trí tái định cư, hỗ trợ người dân làm nhà cần nguồn vốn rất lớn nên chúng tôi phải lồng ghép nhiều nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số mới đáp ứng được và đồng thời triển khai thực hiện”, ông Sơn nói.

Thành phố Đà Nẵng xác định, hạ tầng chỉ bảo đảm một phần của nơi ở mới. Phương án sinh kế người dân được sắp xếp tái định cư phải được xây dựng cùng phương án nơi ở. Các địa phương rà soát nghề nghiệp, đất sản xuất, nguồn thu, kỹ năng lao động và khả năng tiếp tục sử dụng đất sản xuất tại nơi cũ của từng nhóm hộ.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đặc biệt lo sinh kế cho người dân. Mà sinh kế cho người dân thì quan trọng nhất là chuyển biến trong nhận thức của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Từ chuyển biến về nhận thức của người dân, theo đặc điểm điều kiện kinh tế và địa lý của từng địa phương, thành phố sẽ có giải pháp cụ thể để hỗ trợ bà con.

Xã biên giới Hùng Sơn - TP Đà Nẵng

Ông Trần Nam Hưng khẳng định, việc bố trí ổn định dân cư phải hướng tới hình thành các điểm dân cư đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa của từng dân tộc.

“Thành phố xây dựng các tiêu chí để lựa chọn các khu tái định cư. Trong đó có việc gắn với đời sống văn hóa nhân dân, gắn với phong tục tập quán của bà con, gắn với đất sản xuất nương rẫy và rừng của họ”, ông Trần Nam Hưng cho biết thêm.