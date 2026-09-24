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Đảng viên cao tuổi ở Đắk Lắk: Nghỉ công tác, không nghỉ trách nhiệm

Thứ Năm, 06:12, 24/09/2026
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VOV.VN - Trong kháng chiến, trách nhiệm của người đảng viên được thử thách giữa chiến trường. Trong thời bình, sự tiên phong, gương mẫu được thể hiện từ những việc gần gũi với đời sống: nói đi đôi với làm, gần dân và trách nhiệm với cộng đồng.

Để tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, việc thực hiện Nghị quyết 21 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kết luận 58 ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị khóa XIV đặt ra yêu cầu về tính tiên phong, gương mẫu trong cả công tác và đời sống đối với mỗi đảng viên. Ở Đắk Lắk, những đảng viên cao tuổi đang nối dài lời thề với Đảng bằng những việc làm bình dị, trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ sau.

Ngày nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Hữu Quyền, ở tổ dân phố 5 Tân Thành, phường Buôn Ma Thuột, không giấu được xúc động khi nhớ về những năm tháng chiến đấu. Năm 1970, ông vào chiến trường và được kết nạp vào Đảng giữa một rừng chuối trên đất Campuchia. Chỉ năm ngày sau, người đồng đội giới thiệu ông vào Đảng đã hy sinh. Lời thề của người đảng viên khi ấy gắn với chiến trường, với đồng đội và với nhiệm vụ chiến đấu.

Dang vien cao tuoi o Dak lak nghi cong tac, khong nghi trach nhiem hinh anh 1
Ông Nguyễn Hữu Quyền (đứng chính giữa) bồi hồi xúc động trong ngày nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Sau chiến tranh, ông Quyền tiếp tục tham gia công tác gần 40 năm. Nghỉ hưu từ năm 2008, ông vẫn tham gia công việc ở địa phương, có 4 nhiệm kỳ làm phó bí thư chi bộ và nhiều năm làm chi hội trưởng người cao tuổi. Ở tuổi ngoài 80, ông Quyền cho rằng, nghỉ công tác không có nghĩa là nghỉ trách nhiệm; người đảng viên, khi còn sức khỏe và điều kiện, vẫn cần phát huy vai trò, trách nhiệm với tổ chức và cộng đồng.

Ông Nguyễn Hữu Quyền bày tỏ: "Theo Đảng, giải phóng dân tộc, giành được độc lập, tự do và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc là niềm hạnh phúc lớn nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống của cha ông, phát huy những thành quả đã đạt được và nỗ lực xây dựng đất nước theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra, đến năm 2045 đưa nước ta trở thành một nước phát triển".

Nếu lời thề của ông Nguyễn Hữu Quyền được ghi dấu giữa chiến trường, thì niềm tin của đảng viên Y Hạ Niê Kdăm, ở tổ dân phố 2 Tân Tiến, phường Buôn Ma Thuột, được bồi đắp từ những năm tháng tập kết ra Bắc khi mới 8 tuổi.

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Ông Y Hạ Niê Kđăm luôn tự nhắc mình giữ gìn phẩm chất của người đảng viên và trao truyền niềm tin ấy cho thế hệ trẻ.

Từ năm 1955, ông Y Hạ Niê Kđăm được học tại Trường Dân tộc Trung ương và từng 3 lần được gặp Bác Hồ. Sau này, ông làm chuyên gia tại Campuchia, rồi trở về gắn bó nhiều năm với giáo dục phổ thông và công tác nghiên cứu giáo dục học sinh dân tộc tại Đắk Lắk. Qua mỗi vị trí công tác, ông Y Hạ Niê Kdăm luôn tự nhắc mình giữ gìn phẩm chất của người đảng viên và trao truyền niềm tin ấy cho thế hệ sau.

“Trong thời đại mới, thế kỷ mới, đảng viên phải phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, cố gắng giữ gìn bản chất của người cộng sản”, ông Y Hạ Niê Kđăm bộc bạch.

Những câu chuyện của ông Nguyễn Hữu Quyền, Y Hạ Niê Kdăm cho thấy, với nhiều đảng viên cao tuổi, tuổi tác có thể làm thay đổi vị trí, công việc, nhưng không làm mất đi trách nhiệm với tổ chức và cộng đồng.

Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 16/6/2022 xác định, đội ngũ đảng viên là nhân tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; yêu cầu mỗi đảng viên tự giác rèn luyện, tiên phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất và thực hiện nghiêm lời thề khi vào Đảng.

Với đảng viên nghỉ hưu, khi còn sức khỏe, kinh nghiệm và tâm huyết, việc phát huy vai trò có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi: tham gia sinh hoạt chi bộ, góp ý công việc ở khu dân cư, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách, hay truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Những đóng góp ấy không ồn ào, nhưng là cách người đảng viên tiếp tục giữ lời thề với Đảng trong đời sống thường ngày.

Bà Tào Thị Nga, nguyên cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cho rằng sự tiên phong, gương mẫu trước hết phải bắt đầu từ việc giữ đúng lời hứa với Đảng và nhân dân.  "Tôi không thể nào quên lời hứa khi đứng dưới lá cờ của Đảng, đó là lời hứa trọn đời phấn đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì Đảng. Những người đảng viên lâu năm như chúng tôi phải là tấm gương để thế hệ mai sau noi theo, tiếp thu truyền thống, không ngừng cố gắng, vươn mình cùng thời đại, xứng đáng với sự nghiệp xây dựng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới".

Trong kháng chiến, trách nhiệm của người đảng viên được thử thách giữa chiến trường. Trong thời bình, sự tiên phong, gương mẫu được thể hiện từ những việc gần gũi với đời sống: Nói đi đôi với làm, gần dân và trách nhiệm với cộng đồng.

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Lời thề với Đảng được các đảng viên cao tuổi ở Đắk Lắk gìn giữ bằng những việc làm cụ thể.

Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đặt yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với rèn luyện, tiên phong, gương mẫu và giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Kết luận 58-KL/TW ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị khóa XIV tiếp tục thực hiện Nghị quyết 21, nhấn mạnh xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Với những đảng viên cao tuổi ở Đắk Lắk, lời thề với Đảng được nối dài bằng những việc làm cụ thể, từ sinh hoạt chi bộ, góp ý việc chung đến truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

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Đắk Lắk chủ động ứng phó đợt mưa lớn kéo dài

VOV.VN - Từ chiều nay (21/9) đến hết ngày 24/9, tỉnh Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương chủ động phối hợp triển khai phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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