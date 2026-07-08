English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giáo dục và y tế vùng dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 21:49, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đắk Lắk kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, đầu tư giáo dục, y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù để địa phương triển khai hiệu quả hơn.

Nội dung này được nêu tại buổi làm việc giữa Đoàn khảo sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với UBND tỉnh Đắk Lắk, diễn ra chiều 8/7.

Đắk Lắk hiện có 81 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với hơn 828.000 người dân tộc thiểu số. Sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, địa phương đã hỗ trợ đất ở cho 238 hộ, hỗ trợ đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề cho hơn 1.300 hộ. Mạng lưới giáo dục, y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được duy trì, 100% xã có trạm y tế, gần 97% trạm có bác sĩ, đạt tỷ lệ 9 bác sĩ/vạn dân.

Dak lak kien nghi thao go vuong mac ve dat dai, giao duc va y te vung dan toc thieu so hinh anh 1
Đoàn khảo sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm với tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện chính sách đất đai, thực hiện cơ chế chính sách về giáo dục, y tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Quỹ đất để bố trí cho đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng hạn hẹp, việc xử lý đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường còn vướng quy định. Nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú thiếu ký túc xá, nhà ăn, phòng chức năng; việc giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, trong khi 3 trường nội trú khu vực biên giới vẫn thiếu hơn 194 tỷ đồng để hoàn thiện. Ở lĩnh vực y tế, nhiều vùng sâu, vùng xa vẫn thiếu bác sĩ chuyên khoa, trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật.

Từ thực tế này, Đắk Lắk kiến nghị Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm sửa đổi, hoàn thiện các quy định về tạo quỹ đất hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Điều 16 Luật Đất đai 2024. Đồng thời đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành ưu tiên bố trí nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; bổ sung vốn đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, y tế và có chính sách thu hút giáo viên, bác sĩ công tác lâu dài tại vùng khó khăn.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, cần sớm rà soát, bàn giao quỹ đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp sử dụng kém hiệu quả về địa phương để thực hiện chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Dak lak kien nghi thao go vuong mac ve dat dai, giao duc va y te vung dan toc thieu so hinh anh 2
Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng cần sớm rà soát, bàn giao quỹ đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp sử dụng kém hiệu quả về địa phương.

Ông Nguyễn Thiên Văn nêu thực tế: “Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 19 công ty thuộc cấp Bộ quản lý, có quỹ đất khoảng hơn 20.000 hecta, nhưng mỗi năm chỉ đóng lại cho Nhà nước khoảng 20 đến 25 tỷ đồng. Trong khi đó, nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số đang rất được quan tâm. Cho nên, công tác rà soát, đánh giá thì một là giao về địa phương quản lý, hai là những vấn đề đó Bộ phải vào làm, có kết luận và giao lại cho địa phương để chúng tôi thực hiện những chính sách đất đai cho bà con dân tộc thiểu số”.

Ghi nhận các kiến nghị của địa phương, bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của Đắk Lắk. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, tăng cường phối hợp giữa các ngành, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách và quan tâm đầu tư trang thiết bị cho hệ thống y tế cơ sở.

Dak lak kien nghi thao go vuong mac ve dat dai, giao duc va y te vung dan toc thieu so hinh anh 3
Bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của Đắk Lắk.

Bà Trần Thị Hoa Ry đề nghị: “Rà soát liên quan đến nguồn nhân lực cũng như là tiêu chí phân bổ định mức về chính sách dành cho giáo dục và y tế để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Biết rằng Đắk Lắk cũng sẽ được hưởng rất nhiều về chính sách liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia của đồng bào dân tộc thiểu số, y tế. Đối với phục vụ tại trạm y tế cơ sở đó thì quan tâm rà soát lại về trang thiết bị chăm sóc sức khỏe cho toàn dân, khi mà chúng ta tiến hành chăm sóc sức khỏe cho toàn dân thì hiện nay nhiều nơi chưa đáp ứng được”.

8-7-so-ket-2.jpg

Du lịch Đắk Lắk vượt kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm nay, du lịch tiếp tục là điểm sáng của Đắk Lắk khi lượng khách và doanh thu đều vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Thông tin này được nêu ra tại Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Sở VH-TT&DL Đắk Lắk sáng 8/7.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cơ chế, chính sách bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số
Cơ chế, chính sách bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 269/2026/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, trong đó lần đầu quy định mức hỗ trợ trực tiếp đối với các chủ thể văn hóa tham gia gìn giữ, trao truyền di sản.

Cơ chế, chính sách bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số

Cơ chế, chính sách bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 269/2026/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, trong đó lần đầu quy định mức hỗ trợ trực tiếp đối với các chủ thể văn hóa tham gia gìn giữ, trao truyền di sản.

Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục
Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục

VOV.VN - Tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo địa phương hôm nay (8/7), lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu siết trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết thay thế cán bộ quản lý không hoàn thành nhiệm vụ để nâng cao chất lượng giáo dục.

Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục

Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục

VOV.VN - Tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo địa phương hôm nay (8/7), lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu siết trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết thay thế cán bộ quản lý không hoàn thành nhiệm vụ để nâng cao chất lượng giáo dục.

Du lịch Đắk Lắk vượt kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm
Du lịch Đắk Lắk vượt kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm nay, du lịch tiếp tục là điểm sáng của Đắk Lắk khi lượng khách và doanh thu đều vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Thông tin này được nêu ra tại Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Sở VH-TT&DL Đắk Lắk sáng 8/7.

Du lịch Đắk Lắk vượt kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm

Du lịch Đắk Lắk vượt kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm nay, du lịch tiếp tục là điểm sáng của Đắk Lắk khi lượng khách và doanh thu đều vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Thông tin này được nêu ra tại Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Sở VH-TT&DL Đắk Lắk sáng 8/7.

Du lịch Đắk Lắk: Từ quy hoạch đến động lực phát triển
Du lịch Đắk Lắk: Từ quy hoạch đến động lực phát triển

VOV.VN - Trong quy hoạch điều chỉnh vừa được tỉnh Đắk Lắk công bố, du lịch được xác định là một trong những động lực tăng trưởng của địa phương. Nhưng lợi thế chỉ phát huy khi đi cùng hạ tầng đồng bộ, những dự án đủ sức dẫn dắt và các sản phẩm có thể giữ chân du khách.

Du lịch Đắk Lắk: Từ quy hoạch đến động lực phát triển

Du lịch Đắk Lắk: Từ quy hoạch đến động lực phát triển

VOV.VN - Trong quy hoạch điều chỉnh vừa được tỉnh Đắk Lắk công bố, du lịch được xác định là một trong những động lực tăng trưởng của địa phương. Nhưng lợi thế chỉ phát huy khi đi cùng hạ tầng đồng bộ, những dự án đủ sức dẫn dắt và các sản phẩm có thể giữ chân du khách.

Hàng trăm trẻ em ở vùng sâu Đắk Lắk được khám tầm soát tim miễn phí
Hàng trăm trẻ em ở vùng sâu Đắk Lắk được khám tầm soát tim miễn phí

VOV.VN - Sáng 7/7, Trung tâm Y tế xã vùng sâu M’Drắk phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình khám sàng lọc, tầm soát và tư vấn bệnh tim miễn phí cho trẻ em và người dân trên địa bàn cùng các khu vực lân cận.

Hàng trăm trẻ em ở vùng sâu Đắk Lắk được khám tầm soát tim miễn phí

Hàng trăm trẻ em ở vùng sâu Đắk Lắk được khám tầm soát tim miễn phí

VOV.VN - Sáng 7/7, Trung tâm Y tế xã vùng sâu M’Drắk phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình khám sàng lọc, tầm soát và tư vấn bệnh tim miễn phí cho trẻ em và người dân trên địa bàn cùng các khu vực lân cận.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục