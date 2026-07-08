Đắk Lắk kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giáo dục và y tế vùng dân tộc thiểu số

Nội dung này được nêu tại buổi làm việc giữa Đoàn khảo sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với UBND tỉnh Đắk Lắk, diễn ra chiều 8/7.

Đắk Lắk hiện có 81 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với hơn 828.000 người dân tộc thiểu số. Sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, địa phương đã hỗ trợ đất ở cho 238 hộ, hỗ trợ đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề cho hơn 1.300 hộ. Mạng lưới giáo dục, y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được duy trì, 100% xã có trạm y tế, gần 97% trạm có bác sĩ, đạt tỷ lệ 9 bác sĩ/vạn dân.

Đoàn khảo sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm với tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện chính sách đất đai, thực hiện cơ chế chính sách về giáo dục, y tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Quỹ đất để bố trí cho đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng hạn hẹp, việc xử lý đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường còn vướng quy định. Nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú thiếu ký túc xá, nhà ăn, phòng chức năng; việc giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, trong khi 3 trường nội trú khu vực biên giới vẫn thiếu hơn 194 tỷ đồng để hoàn thiện. Ở lĩnh vực y tế, nhiều vùng sâu, vùng xa vẫn thiếu bác sĩ chuyên khoa, trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật.

Từ thực tế này, Đắk Lắk kiến nghị Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm sửa đổi, hoàn thiện các quy định về tạo quỹ đất hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Điều 16 Luật Đất đai 2024. Đồng thời đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành ưu tiên bố trí nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; bổ sung vốn đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, y tế và có chính sách thu hút giáo viên, bác sĩ công tác lâu dài tại vùng khó khăn.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, cần sớm rà soát, bàn giao quỹ đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp sử dụng kém hiệu quả về địa phương để thực hiện chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng cần sớm rà soát, bàn giao quỹ đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp sử dụng kém hiệu quả về địa phương.

Ông Nguyễn Thiên Văn nêu thực tế: “Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 19 công ty thuộc cấp Bộ quản lý, có quỹ đất khoảng hơn 20.000 hecta, nhưng mỗi năm chỉ đóng lại cho Nhà nước khoảng 20 đến 25 tỷ đồng. Trong khi đó, nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số đang rất được quan tâm. Cho nên, công tác rà soát, đánh giá thì một là giao về địa phương quản lý, hai là những vấn đề đó Bộ phải vào làm, có kết luận và giao lại cho địa phương để chúng tôi thực hiện những chính sách đất đai cho bà con dân tộc thiểu số”.

Ghi nhận các kiến nghị của địa phương, bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của Đắk Lắk. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, tăng cường phối hợp giữa các ngành, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách và quan tâm đầu tư trang thiết bị cho hệ thống y tế cơ sở.

Bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của Đắk Lắk.

Bà Trần Thị Hoa Ry đề nghị: “Rà soát liên quan đến nguồn nhân lực cũng như là tiêu chí phân bổ định mức về chính sách dành cho giáo dục và y tế để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Biết rằng Đắk Lắk cũng sẽ được hưởng rất nhiều về chính sách liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia của đồng bào dân tộc thiểu số, y tế. Đối với phục vụ tại trạm y tế cơ sở đó thì quan tâm rà soát lại về trang thiết bị chăm sóc sức khỏe cho toàn dân, khi mà chúng ta tiến hành chăm sóc sức khỏe cho toàn dân thì hiện nay nhiều nơi chưa đáp ứng được”.

Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục VOV.VN - Tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo địa phương hôm nay (8/7), lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu siết trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết thay thế cán bộ quản lý không hoàn thành nhiệm vụ để nâng cao chất lượng giáo dục.