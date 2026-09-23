Đắk Lắk tăng cường đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng

Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian qua, các tổ chức phản động, FULRO lưu vong lợi dụng công nghệ AI để sản xuất, phát tán nội dung xấu độc, xuyên tạc, xúi giục người dân, nhất là một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trước tình hình này, Phòng An ninh Nội địa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường chủ động nắm tình hình, đấu tranh trên không gian mạng.

Phòng An ninh Nội địa làm việc với một trường hợp chia sẻ thông tin xấu độc trên không gian mạng. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Từ đầu năm đến nay, đơn vị phát hiện, làm việc với hơn 50 trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận, phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật; trong đó có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, tuyên truyền luận điệu FULRO đòi ly khai, tự trị, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đáng chú ý, nhiều nội dung được tạo bằng AI, chỉnh sửa hình ảnh, cắt ghép video, tạo thông tin giả mạo khiến người tiếp nhận dễ hiểu lầm. Một số người do thiếu hiểu biết pháp luật, không kiểm chứng nguồn tin đã chia sẻ lại nội dung sai trái. Qua làm việc, lực lượng Công an tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, nhắc nhở, răn đe và yêu cầu các trường hợp liên quan cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh Nội địa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ, đặc biệt với hình ảnh, video, nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI. Người dân cần thận trọng với các tài khoản lợi dụng vấn đề tôn giáo, văn hóa để dẫn dắt người dùng đến những nội dung liên quan ly khai, tự trị.

Người dân nên ưu tiên tiếp nhận, chia sẻ thông tin từ các cơ quan báo chí và cơ quan nhà nước; không đăng tải, chia sẻ, bình luận những nội dung sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng.