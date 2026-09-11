Đắk Lắk yêu cầu tăng tốc xử lý nhà đất dôi dư

Trong 760 cơ sở được giao cho các xã, phường quản lý, 297 cơ sở được đưa vào khai thác; 69 cơ sở xử lý theo pháp luật về đất đai. Đến nay, 242 cơ sở đã được phê duyệt đơn giá cho thuê, 212 cơ sở đã thông báo cho thuê và 82 cơ sở đã xác định được người thuê, ký hợp đồng.

Một số trụ sở dôi dư chưa được đưa vào sử dụng, để trống trong thời gian dài, dẫn đến xuống cấp.

Vướng mắc còn lại tại gần 160 cơ sở nhà đất dôi dư, chủ yếu do chưa được phê duyệt đơn giá cho thuê hoặc chưa triển khai phương án xử lý, chưa hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Qua kiểm tra thực tế, Sở Tài chính Đắk Lắk phát hiện một số nơi xác định đơn giá cho thuê chưa đúng quy định và đã yêu cầu rà soát, thực hiện lại.

Trụ sở dôi dư chưa được sắp xếp, xử lý, nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian bỏ trống.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư; phân công rõ trách nhiệm, không để tài sản kéo dài tình trạng bỏ trống, chậm đưa vào sử dụng.

“Đối với 36 cơ sở chưa xử lý thì yêu cầu tiếp nhận rà soát, đề xuất phương án xác định rõ người chịu trách nhiệm hoàn thành trước ngày 15/9. Gắn trách nhiệm cho Bí thư, Chủ tịch xã. Đối với các xã phường có 55 cơ sở chưa phê duyệt đơn giá cho thuê, hoàn thành xác định phê duyệt đơn giá đúng quy định trước ngày 20/9”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.