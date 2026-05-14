中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề xuất thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp xã ở Hà Nội

Thứ Năm, 14:37, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong đề xuất mới nhất, Hà Nội xem xét việc thành lập các Đội Quản lý trật tự xây dựng, đô thị cấp xã, nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý đô thị.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa dự thảo hồ sơ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội quy định về chức danh, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khác với quy định hiện hành nhằm bảo đảm công tác quản lý nhà nước tập trung, thống nhất, hiệu quả trong lĩnh vực trật tự đô thị.

Theo dự thảo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực trật tự đô thị thuộc sở, ngành và Trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành cấp thành phố có thẩm quyền phạt tiền đến 40% mức phạt tối đa theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

De xuat thanh lap Doi quan ly trat tu xay dung cap xa o ha noi hinh anh 1
Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị xem xét việc thành lập các Đội Quản lý trật tự xây dựng, đô thị cấp xã, nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý đô thị.

Đối với cấp xã, phường, người đứng đầu được giao nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị có quyền phạt tiền đến 30% mức phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng giao cấp xã, phường nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội như ngừng cung cấp điện, nước; giải tán thợ thi công khỏi công trình vi phạm; cắm biển thông báo công khai công trình vi phạm.

Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, để nâng cao hiệu quả quản lý đô thị cần có chính sách đầu tư nguồn lực, tăng cường ngân sách cho hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát trật tự đô thị. Đồng thời khuyến khích hợp tác công tư, huy động sự đóng góp của tổ chức, cá nhân trong việc lắp đặt, mua sắm thiết bị phục vụ giám sát, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đô thị.

Dự thảo cũng đề xuất quy định chi tiết việc trích lại 50% số tiền xử phạt vi phạm hành chính cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành.

Về nhân lực, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất kiện toàn tổ chức, tăng cường biên chế cho các phòng, ban, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực trật tự đô thị theo hướng “đủ, vững, mạnh, chuyên nghiệp”.

Nội dung dự thảo cũng đề xuất xem xét thành lập các Đội Quản lý trật tự xây dựng, đô thị cấp xã để thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, đô thị đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo. 

Từ những nội dung này, Sở Xây dựng Hà Nội xin ý kiến Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, các Ban thuộc HĐND thành phố, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với Hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Các văn bản tham gia ý kiến, sau ngày 21/5, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổng hợp, hoàn thiện, thực hiện các bước tiếp theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Tuấn Linh-Nguyễn Gia/VOV.VN
Tag: trật tự đô thị đội quản lý cấp xã hà nội đề xuất trật tự xây dựng sở xây dựng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện đàn bò rừng quý hiếm tại VQG Yok Đôn: Siết chặt bảo vệ, gỡ bẫy săn thú
Phát hiện đàn bò rừng quý hiếm tại VQG Yok Đôn: Siết chặt bảo vệ, gỡ bẫy săn thú

VOV.VN - Vườn Quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk) vừa ghi nhận sự xuất hiện của đàn bò rừng quý hiếm thông qua hệ thống bẫy ảnh chuyên dụng. Đây được xem là phát hiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực rừng đặc dụng lớn nhất Việt Nam.

Phát hiện đàn bò rừng quý hiếm tại VQG Yok Đôn: Siết chặt bảo vệ, gỡ bẫy săn thú

Phát hiện đàn bò rừng quý hiếm tại VQG Yok Đôn: Siết chặt bảo vệ, gỡ bẫy săn thú

VOV.VN - Vườn Quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk) vừa ghi nhận sự xuất hiện của đàn bò rừng quý hiếm thông qua hệ thống bẫy ảnh chuyên dụng. Đây được xem là phát hiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực rừng đặc dụng lớn nhất Việt Nam.

Học sinh đổ xô chọn môn xã hội: Nỗi lo thiếu hụt nhân lực khoa học trong tương lai
Học sinh đổ xô chọn môn xã hội: Nỗi lo thiếu hụt nhân lực khoa học trong tương lai

VOV.VN - Hơn 570.000 học sinh đăng ký thi Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, vượt xa nhiều môn khoa học tự nhiên. Khi ngày càng nhiều thí sinh “né” Lý, Hóa, Sinh để chọn các môn xã hội dễ đạt điểm hơn, câu chuyện không còn chỉ là xu hướng chọn môn thi mà còn gióng lên báo động về sự thiếu hụt nhân lực khoa học.

Học sinh đổ xô chọn môn xã hội: Nỗi lo thiếu hụt nhân lực khoa học trong tương lai

Học sinh đổ xô chọn môn xã hội: Nỗi lo thiếu hụt nhân lực khoa học trong tương lai

VOV.VN - Hơn 570.000 học sinh đăng ký thi Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, vượt xa nhiều môn khoa học tự nhiên. Khi ngày càng nhiều thí sinh “né” Lý, Hóa, Sinh để chọn các môn xã hội dễ đạt điểm hơn, câu chuyện không còn chỉ là xu hướng chọn môn thi mà còn gióng lên báo động về sự thiếu hụt nhân lực khoa học.

Đắk Lắk huy động lực lượng hỗ trợ thi công các trường liên cấp vùng biên
Đắk Lắk huy động lực lượng hỗ trợ thi công các trường liên cấp vùng biên

VOV.VN - Ngày 13/5, Tỉnh ủy Đắk Lắk họp Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, đưa ra phương án huy động lực lượng hỗ trợ công trường để kịp đưa trường vào hoạt động năm học mới.

Đắk Lắk huy động lực lượng hỗ trợ thi công các trường liên cấp vùng biên

Đắk Lắk huy động lực lượng hỗ trợ thi công các trường liên cấp vùng biên

VOV.VN - Ngày 13/5, Tỉnh ủy Đắk Lắk họp Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, đưa ra phương án huy động lực lượng hỗ trợ công trường để kịp đưa trường vào hoạt động năm học mới.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục