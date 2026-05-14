Đề xuất thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp xã ở Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội vừa dự thảo hồ sơ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội quy định về chức danh, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khác với quy định hiện hành nhằm bảo đảm công tác quản lý nhà nước tập trung, thống nhất, hiệu quả trong lĩnh vực trật tự đô thị.

Theo dự thảo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực trật tự đô thị thuộc sở, ngành và Trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành cấp thành phố có thẩm quyền phạt tiền đến 40% mức phạt tối đa theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị xem xét việc thành lập các Đội Quản lý trật tự xây dựng, đô thị cấp xã, nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý đô thị.

Đối với cấp xã, phường, người đứng đầu được giao nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị có quyền phạt tiền đến 30% mức phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng giao cấp xã, phường nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội như ngừng cung cấp điện, nước; giải tán thợ thi công khỏi công trình vi phạm; cắm biển thông báo công khai công trình vi phạm.

Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, để nâng cao hiệu quả quản lý đô thị cần có chính sách đầu tư nguồn lực, tăng cường ngân sách cho hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát trật tự đô thị. Đồng thời khuyến khích hợp tác công tư, huy động sự đóng góp của tổ chức, cá nhân trong việc lắp đặt, mua sắm thiết bị phục vụ giám sát, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đô thị.

Dự thảo cũng đề xuất quy định chi tiết việc trích lại 50% số tiền xử phạt vi phạm hành chính cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành.

Về nhân lực, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất kiện toàn tổ chức, tăng cường biên chế cho các phòng, ban, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực trật tự đô thị theo hướng “đủ, vững, mạnh, chuyên nghiệp”.

Nội dung dự thảo cũng đề xuất xem xét thành lập các Đội Quản lý trật tự xây dựng, đô thị cấp xã để thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, đô thị đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo.

Từ những nội dung này, Sở Xây dựng Hà Nội xin ý kiến Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, các Ban thuộc HĐND thành phố, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với Hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Các văn bản tham gia ý kiến, sau ngày 21/5, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổng hợp, hoàn thiện, thực hiện các bước tiếp theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

