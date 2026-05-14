Hà Nội dự kiến hỗ trợ hộ nghèo 20 triệu đồng/cá nhân chuyển đổi phương tiện xanh

UBND thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về "Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch; một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định mới của Luật Thủ đô năm 2026, Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong việc giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng không khí và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái giao thông xanh tại Thủ đô.

Nội dung dự thảo gồm 5 chương, tập trung vào ba nhóm chính sách trọng tâm: hỗ trợ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp khi chuyển đổi phương tiện; quy định biện pháp hạn chế phương tiện phát thải; hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới.

Dự thảo xác định phạm vi điều chỉnh là các chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy, taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ và một số phương tiện phục vụ dịch vụ công ích sang xe sử dụng điện, năng lượng sạch; đồng thời quy định các ưu đãi về phí, lệ phí và hỗ trợ đầu tư hạ tầng sạc, giao thông phi cơ giới. Đối tượng áp dụng bao gồm cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, đơn vị đầu tư – khai thác hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới cũng như cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Về hỗ trợ tài chính, dự thảo đưa ra mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho cá nhân chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sang xe điện, với mức từ 20% giá trị phương tiện và ưu tiên cao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Doanh nghiệp và tổ chức được hỗ trợ lãi vay tới 30% khi đầu tư phương tiện giao thông xanh; đầu tư phát triển hệ thống trạm tiếp nhiên liệu sạch công cộng, giao thông phi cơ giới hoặc triển khai mô hình cho thuê phương tiện xanh phục vụ cộng đồng. Các chính sách về lệ phí bao gồm hỗ trợ 50–100% lệ phí đăng ký phương tiện xanh tùy nhóm đối tượng, đồng thời miễn phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trong thời gian tối đa 5 năm cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông xanh.

Một nội dung quan trọng khác là nhóm biện pháp hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, được thiết kế theo lộ trình chuyển đổi cụ thể. Trong đó, phương tiện kinh doanh vận tải như xe công nghệ 2 bánh, taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ phải đảm bảo tỷ lệ chuyển đổi theo từng mốc thời gian, tiến tới 100% phương tiện mới đưa vào hoạt động đều là phương tiện sử dụng năng lượng sạch sau năm 2030. Thành phố cũng đưa ra cơ sở cho việc hạn chế lưu thông phương tiện phát thải trên một số tuyến, khu vực và theo khung giờ từ sau năm 2035.

Về hạ tầng năng lượng sạch, dự thảo quy định yêu cầu bắt buộc bố trí tỷ lệ điểm đỗ có lắp đặt trạm sạc trong các bãi đỗ xe, chung cư, tòa nhà thương mại, công trình công cộng và kết cấu hạ tầng đường bộ đã được quy hoạch theo các vùng ưu tiên (vùng ưu tiên cao, trung bình, và vùng phát triển mới), với tỷ lệ tối thiểu 15% đối với công trình hiện hữu và tối thiểu 30% đối với công trình đầu tư mới. Thành phố cam kết hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trạm sạc bằng các chính sách như hỗ trợ lãi vay, miễn tiền thuê đất trong 5 năm đầu, miễn phí khảo sát, thiết kế đường dây đấu nối lưới điện và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Người nghèo được hỗ trợ 100% giá trị chuyển đổi phương tiện

Theo dự thảo Nghị quyết, đối với cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến thời điểm ban hành Nghị quyết này và là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm ban hành Nghị quyết này, khi thực hiện chuyển đổi sang xe mô tô, xe gắn máy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường (có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên).

Về nguyên tắc hỗ trợ, mỗi cá nhân được hỗ trợ cho 1 xe, có thể lựa chọn một trong hai phương thức hỗ trợ bao gồm hỗ trợ trực tiếp bằng tiền: Ngân sách Thành phố hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng. Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng; cá nhân thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng.

Hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng: Đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ nếu không nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền thì có thể lựa chọn phương án nhận hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá 5 triệu đồng.

Đối với đơn vị, tổ chức, đơn vị thực hiện các dịch vụ công ích, kinh doanh vận tải hành khách đường bộ (không bao gồm xe buýt), vận tải hàng hóa đường bộ có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội có đăng ký kinh doanh tại thành phố Hà Nội trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực, khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh (phương tiện mua mới được sử dụng làm tài sản thế chấp), bao gồm: xe cứu thương, xe bưu chính, xe ô tô tải chuyên dùng (quét đường, rửa đường, vận chuyển rác, bảo trì hạ tầng đô thị); xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh); xe taxi; xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) sử dụng hợp đồng điện tử và đơn vị thực hiện dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông đường bộ để tự lái có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội khi đầu tư mua sắm phương tiện giao thông xanh để phục vụ mục đích công cộng.

Hỗ trợ lãi vay, ngân sách Thành phố hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại với toàn bộ giá trị hợp đồng vay được thực hiện trong thời gian vay vốn (thời gian hỗ trợ tối đa không quá 5 năm) đối với phương tiện thuộc sở hữu của các đơn vị. Hỗ trợ vốn vay ưu đãi với hình thức cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội theo các quy định hiện hành đối với các tổ chức là chủ đầu tư các dự án đầu tư phương tiện.

Dự kiến, UBND thành phố Hà Nội sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết tại kỳ họp tháng 6/2026. Nếu được HĐND thành phố thông qua, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.