Đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ sau mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên trong đêm qua và ngày hôm nay (21/7) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-120mm; có nơi trên 150mm như: Hòa Bình 158mm, Minh Đài (Phú Thọ) 291mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 165mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) 259mm, Sơn Tây (Hà Nội) 165mm, Hà Đông (Hà Nội) 184mm, Ba Vì (Hà Nội) 210mm…

Hiện nay (21/7), dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa tiếp tục hoạt động mạnh. Mưa lớn có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh phía Nam.

Mưa lớn tại Hà Nội ngày 21/7

Trong đêm nay và ngày mai (22/7), ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, khu vực Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/12 giờ).

Thời tiết khu vực Hà Nội: Đêm nay và sáng mai (22/7) có mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1; các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình: cấp 2.

Cảnh báo sạt lở trên khu vực Hòa Bình

Trong 1 giờ qua mưa lớn tiếp tục xuất hiện nhiều nơi trên tỉnh Hòa Bình. Lượng mưa đo được từ 20h – 21h (21/7): Kim Bôi 54mm, Lạc Sơn 38mm.

Nhận định: Trong 1-3 giờ tới, dự báo khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to từ 30 – 40mm. Có nơi trên 80mm.

Cảnh báo: Trong 3-6 giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở tỉnh Hòa Bình, đặc biệt cao tại các huyện: Kim Bôi, Lạc Sơn, Lương Sơn, Cao Phong, Tân Lạc, Kỳ Sơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Diễn biến lũ: Lũ sông Bưởi và sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) đang lên. Mực nước lúc 19h/21/7 trên các sông như sau: Sông Bưởi tại Kim Tân: 10,89m, dưới BĐ2 0,11m; Sông Mã tại Lý Nhân: 8,99m, dưới BĐ1 0,51m; Sông Cả tại Nam Đàn: 6,08m, trên BĐ1 0,68m.

Dự báo: Lũ sông Bưởi và sông Mã (Thanh Hóa) sẽ lên nhanh, lũ sông Cả (Nghệ An) tiếp tục lên. Đến sáng mai (22/7), mực nước trên các sông như sau: Sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 12,0m, ở mức BĐ3 và còn tiếp tục lên; Sông Mã tại Lý Nhân lên mức 11,0m, ở mức BĐ2; Sông Cả tại Nam Đàn lên mức 6,3m, dưới BĐ2 0,6m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt tại vùng trũng thấp vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại huyện Thạch Thành, Yên Định (Thanh Hóa). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.

Tin lũ trên sông Hoàng Long, sông Thao, sông Hồng

Hiện mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang xuống nhanh, tại Phú Thọ đã đạt đỉnh ở mức 18,98m (xấp xỉ BĐ3); sông Hoàng Long tại Bến Đế và sông Hồng tại Hà Nội đang lên. Lúc 21h ngày 21/7, mực nước trên các sông như sau: Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 3,84 m (dưới BĐ3: 0,16m). Trên sông Thao tại Yên Bái: 31,76m (dưới BĐ3: 0,24m); tại Phú Thọ: 18,68m (trên BĐ2: 0,48m). Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội: 8,0m (dưới BĐ1: 1,50m).

Dự báo lũ: Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, Phú Thọ sẽ xuống chậm: Lúc 7h ngày 22/7, mực nước tại Yên Bái xuống mức 30,90m (dưới BĐ2: 0,1m); tại Phú Thọ: 17,90m (dưới BĐ2: 0,3m). Lúc 19h ngày 22/7, mực nước tại Yên Bái: 30,20m (trên BĐ1:0,2m); tại Phú Thọ: 17,30m (dưới BĐ1: 0,2m). Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ lên chậm: Lúc 7h ngày 22/7, mực nước tại Bến Đế lên mức 4,4m (trên BĐ3: 0,4m). Lúc 19h ngày 22/7, mực nước tại Bến Đế xuống mức 3,9m (dưới BĐ3: 0,1m)



Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh: Lúc 7h ngày 22/7, mực nước tại Hà Nội lên mức 9,0m (dưới BĐ1: 0,5m). Lúc 19h ngày 22/7, mực nước tại Hà Nội ở mức 8,9m (dưới BĐ1: 0,6m). Do mực nước sông Hồng lên nhanh, cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng và bãi bồi ven sông Hồng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt tại tỉnh Phú Thọ: cấp 1; tỉnh Ninh Bình: cấp 2



Nguy cơ đặc biệt cao xảy ra sạt lở đất tại nhiều nơi thuộc tỉnh Hòa Bình, Yên Bái và Phú Thọ; nguy cơ cao ở nam Sơn La, Quảng Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2 Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng ở các tỉnh: Phú Thọ, Hòa Bình, Ninh Bình./.

