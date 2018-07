Quốc lộ 6 qua tỉnh Hòa Bình - Sơn La hoàn toàn tê liệt

Ngày 21/7, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 17 tuyến đường bị ách tắc giao thông do mưa lớn gây ngập úng và sạt lở. Đáng chú ý là quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình- Sơn La có nhiều điểm ngập sâu, mọi phương tiện đường bộ đều không thể lưu thông.

Theo tổng hợp nhanh của Sở Giao thông Vận tải, trên Quốc lộ 6, đoạn khu vực ngã 3 Tòng Đậu, nước ngập sâu khoảng 0,5m, hiện đã cấm các xe con lưu thông qua lại.

Còn đoạn qua khu vực thị trấn Cao Phong, nước ngập sâu từ 0,2 - 0,4m, các phương tiện lưu thông qua lại khó khăn; Vị trí sạt lở tại km151+740 đã được thông xe bằng đường tránh quốc lộ 6 cũ.

Sau khi nhận được thông tin về tình trạng ngập úng, Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức lực lượng canh gác 2 đầu điểm ngập không cho người và phương tiện qua lại.

Để tránh ách tắc cục bộ, hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hòa Bình tăng cường 100 cán bộ chiến sỹ tổ chức phân luồng giao thông để không gây ách tắc, dồn ứ tại điểm ngập úng. Đồng thời điều động một số xuồng phục vụ hành khách và người dân qua các điểm úng ngập sâu, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết: “Quốc lộ 6 từ Hòa Bình đi Sơn La đang tê liệt hoàn toàn, các phương tiện có thể lựa chọn khu vực nghỉ đảm bảo an toàn. Bởi đến thời điểm này vẫn chưa xác định được khi nào nước rút và đường thông, hiện mây và lượng mưa lớn vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Còn tại điểm sạt lở, các lực lượng chức năng tiếp tục điều tiết, phân luồng giao thông nên phương tiện vẫn đi qua được nhưng phải tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của các phương tiện khác”.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Châu cho biết, tại xóm Mó Rút, xã Tân Mai có 29 hộ dân đang có nguy cơ bị đất đá sạt lở cao với khối lượng đặc biệt lớn. Hiện nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Châu đang chỉ đạo lực lượng chức năng, các xã thị trấn tập trung hỗ trợ, giúp các hộ dân di dời khẩn cấp tài sản và nhân dân đến khu vực đảm bảo an toàn./.

