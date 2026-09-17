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Diễn biến sức khỏe của 2 vợ chồng trong vụ cháy ở Tây Hồ khiến 5 người chết

Thứ Năm, 12:42, 17/09/2026
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VOV.VN - Sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Quân y 354, sức khỏe hai nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Tây Hồ, Hà Nội có tiến triển tốt hơn. Bệnh nhân ngộ độc khí CO tiếp tục được thở oxy cao áp, trong khi người vợ có tổn thương phần mềm và xương nhưng không ảnh hưởng tính mạng.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 354 trong vụ cháy tại ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội rạng sáng 16/9 khiến 5 người tử vong, sáng 17/9, bác sĩ Lê Đình Nam, Chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực (A12), Bệnh viện Quân y 354 cho biết đã hội chẩn với chuyên gia Bệnh viện Phổi Trung ương và Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác về hướng điều trị cho 2 bệnh nhân.

Bác sĩ Nam cho biết, hiện nay hai bệnh nhân H.M.T (sinh năm 1989) và vợ L.T.T (sinh năm 1994) có tiến triển tốt hơn so với thời điểm nhập viện.

“Sau khi hội chẩn với các chuyên gia Viện Bỏng Quốc gia và Bệnh viện Phổi Trung ương, chúng tôi tiếp tục cho bệnh nhân H.M.T thở oxy cao áp, chuyên điều trị cho những bệnh nhân ngộ độc khí CO vì bệnh nhân đáp ứng tốt", bác sĩ Nam thông tin. 

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Bệnh nhân H.M.T đã có tiến triển sau 1 ngày điều trị tích cực. (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ cũng cho biết thêm, các chuyên gia đều có chung nhận định là hướng điều trị của Bệnh viện Quân y 354 là hoàn toàn phù hợp với tình trạng và diễn tiến của bệnh nhân. Về bệnh nhân L.T.T, tổn thương phần mềm và xương không ảnh hưởng đến tính mạng, cả hai bệnh nhân đều giao tiếp tốt.

Bác sĩ Nam thông tin, lãnh đạo bệnh viện luôn quan tâm đến tình trạng bệnh nhân, đội ngũ y, bác sĩ của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc túc trực thường xuyên để thăm, khám và huy động tối đa các phương tiện, trang thiết bị tốt nhất để chẩn đoán và điều trị nạn nhân.

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Phòng Cấp cứu, Bệnh viện Quân đội 354 nơi các bệnh nhân đang điều trị.

Như VOV trước đó đã đưa tin, vụ cháy tại căn nhà ở ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong, 4 người bị thương. Tại Bệnh viện Quân y 354, hai nạn nhân đang được theo dõi do tổn thương hô hấp và chấn thương, trong đó tình trạng được đánh giá nặng.

Nam bệnh nhân H.M.T (SN 1989) bị bỏng hai tay, khó thở và ngạt khói sau hơn 10 phút mắc kẹt trong khu vực cháy. Các bác sĩ ghi nhận nhiều bụi, khói đen trong đường thở, chưa loại trừ ngộ độc CO và đang điều trị bằng oxy cao áp. Vợ bệnh nhân, chị L.T.T (SN 1994), ít tiếp xúc với khói hơn nhưng bị chấn thương khi ôm con 6 tuổi nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2. Kết quả chụp X-quang và CT cho thấy chị bị tràn khí màng phổi.

Nguyễn Hà-Linh Thương/VOV.VN
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