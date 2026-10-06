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Đội K52 quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại Ia Dom, Gia Lai

Thứ Ba, 09:02, 06/10/2026
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VOV.VN - Ngày 5/10, Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ông Siu Bích, sinh năm 1952, trú tại làng Bi, đã báo Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom và Đội K52 đến kiểm tra, khảo sát,  khi ông phát hiện một số nấm mộ đất nghi là mộ chôn bộ đội

Qua khảo sát, lực lượng chức năng xác định nguồn tin có cơ sở và tổ chức tìm kiếm, quy tập. Kết quả, trong ngày 5/10, Đội K52 đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt thứ nhất được quy tập lúc 12h46, gồm xương cẳng tay và một số xương vụn, đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Di vật kèm theo có mảnh tăng, một mảnh bia kim loại khắc chữ “Nguyễn; Hy Sinh” và một số chữ, ký hiệu khác nhưng bị rỉ sắt nên không rõ. Lực lượng chức năng đã lấy một mẫu xương để phục vụ công tác xác định danh tính.

Doi k52 quy tap 2 hai cot liet si tai ia dom, gia lai hinh anh 1
Đội K52 tại hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Hài cốt thứ hai được quy tập lúc 15h46, gồm răng, xương cẳng tay, xương cẳng chân và nhiều xương vụn. Di vật tìm thấy gồm mảnh tăng và cúc áo bộ đội. Lực lượng chức năng đã lấy 5 chiếc răng làm mẫu sinh phẩm.

Hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hai vị trí cách nhau khoảng 12 mét trong khu vực làng Bi, xã Ia Dom. Hiện danh tính cả 2 hài cốt liệt sĩ chưa được xác định.

Đội K52 tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền để theo dõi, chỉ đạo các bước tiếp theo.

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Chiến dịch 500 ngày đêm: Đắk Lắk quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Trong Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm, quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục thực hiện Chiến dịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk trong quý IV năm 2026 và thời gian tới.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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