Gần 410 hộ dân chưa nhận tiền đền bù dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang bước vào giai đoạn nước rút. Dự kiến đến cuối tháng 7 này sẽ thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên, hiện vẫn còn gần 410 hộ dân bị nứt nhà do quá trình thi công cao tốc chưa nhận tiền đền bù thiệt hại.

Đoạn tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ đưa vào khai thác cả năm nay nhưng vẫn còn hàng trăm hộ chưa nhận được tiền đền bù do nứt nhà.

Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là địa phương có số hộ dân bị nứt nhà do thi công cao tốc khá lớn. Hiện 113 hộ chưa nhận được tiền đền bù. Trong số đó có không ít trường hợp đã được đơn vị Bảo hiểm đến kiểm tra, áp giá đền bù nhưng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng nên bà con tiếp tục kiến nghị.

Trong khi đó, tại các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, mặc dù dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ) đưa vào khai thác gần 1 năm nhưng vẫn còn 230 hộ dân chưa nhận được tiền đền bù.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban Quản lý Dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi cho biết, đơn vị bảo hiểm cũng đã phối hợp với địa phương tiến hành kiểm đếm, ký biên bản với người dân nhưng chưa chi trả tiền đền bù.

“Cũng là do chậm trễ của các đơn vị bảo hiểm và các nhà thầu chính. Phía Ban Quản lý dự án cũng đã có văn bản đôn đốc và cũng đã có những biện pháp để yêu cầu các nhà thầu hoàn tất công tác thẩm định giá đền bù cho người dân, và trong tháng 7 phải chi trả phần này. Đoạn tuyến từ Tam Kỳ đi Quảng Ngãi, về địa phương Quảng Ngãi thì cơ bản chỉ còn 40 hộ trên tổng số 347 hộ chưa nhận tiền do chưa đồng ý với mức đền bù”, ông Thành nói./. Sắp thông xe tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Tam Kỳ- Núi Thành VOV.VN -Ban Quản lý Dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi cho biết, cuối tháng 7 sẽ thông xe kỹ thuật đoạn từ TP Tam Kỳ, Quảng Nam đến Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Thi công cao tốc làm nứt nhà dân, hàng chục hộ chưa được đền bù VOV.VN -Đến thời điểm này, hàng trăm nhà dân dọc tuyến bị rạn nứt do quá trình thi công vẫn chưa nhận được tiền đền bù thiệt hại, người dân bức xúc.